Prima reacţie a fostului ministru al Justiţiei, Ana Birchall, după excluderea din PSD: Plec din acest partid cu conştiinţa curată

"Astă seară, am aflat cu surprindere, din presă, că am fost exclusă din PSD, adică din partidul în care am muncit o viaţă întreagă, fără ca măcar să fi fost invitată la şedinţă să aud "capetele de acuzare" şi să pot răspunde. În ciuda acestei atitudini de neînţeles din partea colegilor mei, nu mă voi dezice de valorile care m-au ghidat pe parcursul întregii mele cariere politice: justiţia, profesionalismul, responsabilitatea, valorile europene şi euroatlantice. Plec din acest partid cu conştiinţa curată că am gestionat agendele instituţiilor pe care le-am condus, cu echilibru, seriozitate şi profesionalism. Susţin în continuare că valoarea, profesionalismul şi cinstea trebuie să primeze în orice funcţie din statul român, indiferent de culoarea politică", susţine Ana Birchall, într-o postare pe Facebook de marţi seară.



Ea spune că s-a pus "mereu în slujba românilor, a României, şi o voi face în continuare, fără nicio abatere de la acest deziderat".



"În mod special, vreau să amintesc de mandatul excelent pe care l-am avut în fruntea Ministerului justiţiei, unde, alături de fostele mele colege şi de foştii mei colegi, adevăraţi profesionişti ai dreptului, am muncit cu seriozitate, cu bună credinţă, cu responsabilitate si profesionalism pentru a asigura respectul faţă de lege, domnia legii, pentru a apropia actul de justiţie de români, începând astfel un proces de recâştigare a încrederii în actul de justiţie din România, greu încercată în ultimii 3 ani", afirmă Birchall.



Ea le mulţumesc reprezentanţilor presei "care au reflectat cu bună credinţă activitatea mea din ultimii ani".



"Merg cu încredere înainte, înarmată cu multă răbdare şi cu credinţa că în România lucrurile se vor aşeza pe un făgaş normal", încheie Ana Birchall.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi seară, că fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall şi Cosmin Guşă au fost excluşi din PSD.



Referitor la excluderea Anei Birchall, Dăncilă a afirmat: "Vrem ca deciziile care se iau în CEX, nu de o persoană, două, ci de toţi colegii să fie respectate. În momentul în care s-a spus că nu vrem să mai vorbim despre justiţie, că nu vrem ca PSD să se implice în niciun fel, că nu vrem ca atunci când suntem la guvernare să mai aducem acest subiect în spaţiul public, această decizie ar trebui respectată de toată lumea, inclusiv de primul ministru de atunci, preşedintele partidului. Deci acest lucru a stat la baza deciziei pe care am luat-o astăzi, la noi nu mai este o problemă cu justiţie, cei care vor să vorbească despre corupţi şi despre justiţie trebuie să se uite în grădina proprie".



Ea a spus că Anei Birchall i s-a reproşat faptul că a ieşit cu declaraţii pe justiţie, fără să aibă din partea CEX acest drept.



"Faptul că noi am înţeles votul din 22 mai... votul de la europarlamentare, din 26 mai şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie, pentru că nu era subiectul nostru, era subiectul probabil celor care au probleme cu justiţie, dintre candidaţi. Dar doamna Birchall nu a înţeles acest lucru şi a creat o problemă PSD", a mai afirmat Dăncilă.



Dăncilă a spus că s-a abţinut de la vot în ambele cazuri.