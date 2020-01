Primăria Capitalei dă vouchere de 9000 de lei bucureştenilor care stau în centru

UPDATE: Consilierii municipali au adoptat, miercuri, proiectul privind acordarea a 5.000 de eco-vouchere în valoare de câte 9.000 de lei în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, urmând să beneficieze cu prioritate persoanele cu domiciliu stabil în zona centrală a Capitalei.

Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentară, a fost adoptat cu 32 de voturi favorabile, 6 abţineri şi 7 împotrivă. Pentru implementarea programului se aprobă acordarea în perioada 2020-2021 a 5.000 de eco-vouchere în valoare de 9.000 de lei/eco-voucher. Acordarea unui singur eco-voucher se va face, la cerere, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat ce are norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2. Pentru acordarea eco-voucherului vor avea prioritate persoanele cu domiciliul stabil în perimetrul ZACA ce deţin în proprietate un autovehicul intens poluator înmatriculat şi înregistrat la acelaşi domiciliu cu cel al proprietarului.

Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de autoturisme noi cu norma de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel, electrice sau hibride, alte mijloace alternative de locomoţie noi, non-diesel sau electrice, obiecte electrocasnice cu clasa energetică superioară (aparate frigorifice, maşini de spălat rufe/vase, uscător de rufe, aparate de aer condiţionat, plite electrice, cuptoare electrice, aspiratoare) sau electronice (televizoare, DVD player, Blue-Ray player, staţii de lucru, monitoare pentru staţii de lucru, laptop, tablete, imprimante laser/inkjet).

Prevederile proiectului vor fi aplicate persoanelor fizice sau familiilor care deţin în proprietate un singur autoturism poluant din categoria non-Euro, Euro 1 sau Euro 2.

Programul va fi derulat în baza unui regulament aprobat prin dispoziţie de primar general.

Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Bucureşti.

Gabriela Firea anunţă vouchere de 9.000 de lei pentru bucureştenii din Centru pentru a-şi schimba maşina veche non-euro, Euro 1 sau Euro 2. Prin acest proiect, care se va derula in perioada 2020-2021, 5.000 de bucureşteni care locuiesc în Centru vor beneficia de vouchere în valoare de 9.000 de lei fiecare pentru a-şi casa maşina non euro, Euro 1 sau Euro 2.



"Propun astăzi Consiliului General încă un proiect de hotărâre pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în Capitală, etapa a doua a programului prin care urmărim eliminarea din traficul bucureştean a maşinilor cu grad ridicat de poluare. Prin acest proiect, care se va derula in perioada 2020-2021, vom acorda 5.000 de stimulente financiare, în valoare de 9.000 de lei fiecare, bucurestenilor care locuiesc in centrul orasului, în schimbul casării unui autovehicul non euro, euro 1 sau euro 2", a declarat Primarul Bucureştiului, Gabriela Firea.

Și în 2019, Gabriela Firea a oferit 5.000 de eco-vouchere. De aceasta data, insa, vor avea prioritate la obtinerea eco-voucherelor bucurestenii care locuiesc in centrul orasului, in Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA).

Deja de la inceputul anului, odata cu intrarea in vigoare a regulamentului Vinietei Oxigen, masinile cu norma inferioara de poluare nu mai au voie sa circule, in timpul zilei. Amenzile vor intra în vigoarea din martie.

Chiar Firea sustinea, pe 24 octombrie, ca in Bucuresti si Ilfov erau inmatriculate, la acea data, 260.000 masini non-euro (fabricate inainte de 1992), 7.000 masini Euro 1 (fabricate intre 1992 si 1996) si 113.000 masini Euro 2 (fabricate intre 1990 si 1999). Asa ca, in mod evident, numarul autoturismelor poluante din Capitala care ar trebui inlocuite este mult mai mare de 5.000.