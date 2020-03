Primăria Deva s-a închis din cauza coronavirusului. Primarul, fiica lui şi administratorul public sunt infectaţi cu COVID-19

Fiica primarului din Deva a fost confirmată cu coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de primar, pe pagina sa de Facebook. Fata de 19 ani a fost transportată la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, unde este internat și tatăl ei. Tânăra și-a făcut chiar și un selfie în costumul de protecție, în timp ce mergea spre spital.

"Soţia şi băiatul – rezultate NEGATIVE, deci nu sunt infectaţi cu virusul COVID – 19. Fata mea – din păcate, rezultat POZITIV – şi acum a ajuns alături de mine, la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara. Şi-a făcut şi un selfie în ambulanţa care a adus-o, făcând semnul victoriei, draga de ea.", a scris primarul Florin Oancea, pe Facebook.

După aflarea veştii că edilul Devei şi administratorul public au fost confirmaţi pozitiv cu COVID-19, toţi angajaţii primăriei au intrat în izolare la domiciliu şi vor fi testaţi.

"Primăria este închisă. Trebuie să vină şi analizele. Domnul primar stă 14 zile. Este la Timişoara. Tot la Timişoara este şi administratorul public. (...) Am fost testat şi eu. Aştept rezultatul. M-am autoizolat acasă. Am lucrat de acasă. Numai la primărie sunt aproximativ 200 de angajaţi, plus 50-60 de oameni la Cadastru, 14 la Starea Civilă, vreo 40 la Taxe şi Impozite, toate direcţiile din subordine, toţi au avut legături cu cei doi, inclusiv cu mine, la rândul lor. Am închis ca să nu punem în pericol sănătatea nimănui. Nici a cetăţenilor, nici a angajaţilor. Nu am vrut să riscăm. Ca număr total, aproximativ 600 de persoane", a declarat, pentru MEDIAFAX, Ferdinand Zoltan Pogocsan, viceprimarul Devei.

Printre instituţiile din subordine care au fost închise se află Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, unde plăţile pentru impozite, amenzi şi alte taxe se pot face online, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, Serviciul de Cadastru şi Fond Funciar şi Serviciul Programe Dezvoltare, dar şi Direcţia de Asistenţă Socială, mai precizează sursa citată.