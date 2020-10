Primarul din Prahova, condamnat pentru pornografie infantilă e sprijinit de electorat: Trebuie să facem un mitig ca să îl susţinem

Primarul ales la Şotrile, Prahova, dar care a fost invalidat de instanţă pentru că are la activ o condamnare pentru pornografie infantilă, a anunţat că îşi va depune o nouă candidatură. Bogdan Davidescu a fost condamnat definitiv la un an şi jumătate de închisoare, cu suspendare. Acesta a făcut public în mediul online poze cu o adolescentă în ipostaze compromiţătoare. Totul ca s-o determine pe aceasta să nu-l părăsească.