Primele declaraţii ale asistentului din Reşiţa suspect de coronavirus! "Am răcit după ce am fost la schi"

A avut reguli stricte în spitalul unde lucrează, așa că susține el, probabilitatea să ia coronavirus era extrem de mică. Cât a stat în spital, tânărul spune că a primit pe mesaje cu amenințări cu moartea, potrivit România TV

"Am primit niște pacienți cu coronavirus, care au fost testați pozitiv. Am izolat toată secția, am închis toată secția. Ne-au instruit cum să ne îmbrăcăm, cum să ne dezbrăcăm, când intram acolo aveam costum. Înainte de a ieși ne dădeam tot costumul jos de pe noi, care se ardea sau ce se făcea cu el. Ne dădeam și costumurile noastre de asistent care le primim de la spital, cu care lucrăm noi, și acelea se dădeau spre distrugere. Ne făceam duș. În Germania sunt niște reguli stricte de respectat pentru care ei zic că propabilitatea de a lua coronavirus este de 5 la sută.

Eu eram undeva la 90 la sută convins că am doar o răceală. Știam că nu am dar am zis să fac și testul acela să fiu spre siguranța mea și a celor din jur. Cum am simțit primele simptome am venit la spital, nu am stat acasă. Sâmbătă, duminică am fost la schi pe munte și probabil acolo a fost mai rece, am băut băutură rece și de aceea probabil m-a durut gâtul și am avut febră.

Am primit amenințări pe internet, comentarii foarte jignitoare și foarte urâte de la toți că ies din spital și că mă omoară ei. Că ar trebui să fiu încarcerat, că dacă eram în alte vremuri eram condamnat la moarte și tot felul de prostii. Acum, s-a confirmat că testul este negativ, ceea ce mă așteptam", a declarat asistentul din Reşiţa.