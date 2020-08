Primele imagini de la locul crimei, unde a fost ucis Emi Pian, liderul clanului Duduianu. Ce au găsit poliţiştii

Cercetările la faţa locului sunt în plină desfăşurare şi la această oră. Poliţiştii criminalişti au ridicat mai multe amprente, dar şi un cuţit de bucătărie cu lama mare, care se presupune că ar fi una dintre armele albe folosite în încăierare.

Citeşte şi: Ultimele imagini cu Emi Pian în viaţă. Petrecea alături de Florin Salam şi Costel Biju VIDEO

Se pare că este vorba despre un conflict între clanurile Pian şi Rinu. Principalul suspect al crimei ar fi un rival, poreclit Napi. Alte surse spun că totuși ucigașul ar fi de fapt fiul lui Napi. Anchetatorii nu au oferit încă informații certe în acest sens.

Tatăl lui Emi Pian, Nicolae Duduianu, a murit când a aflat dimineaţă de moartea fiului

Nicolae Duduianu a murit marţi dimineaţă dupăî ce fiul său, Emi Pian, a fost înjungiat mortal. Atunci când a aflat că Emi a murit, marți dimineață, 4 august 2020, tatăl său a suferit un șoc. Nicolae Duduianu, zis Pian, s-a stins în urma unui infarct.

Emi Pian, fiul lui Nicolae, a fost ucis azi-noapte, într-o reglare de conturi între clanuri, chiar în Capitală. Scandalul a pornit de la un nod de barbut, spun surse din anchetă. Bărbatul cunoscut ca Emi Pian a ajuns la spital, la scurt timp după confruntare, însă nu a mai putut fi salvat.

Emi Pian împrumuta oameni cu bani şi percepea dobanzi între 10% - 35%/zi

Emi Pian a fost arestat in 2007 pentru cateva luni, maximum un an. Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.

Cine este Emi Pian, liderul clanului Duduianu, ucis într-un conflict între interlopi, în Bucureşti



Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.



Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.



Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.