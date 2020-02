Primul caz de coronavirus, confirmat în sudul Germaniei! Un bărbat de 25 de ani a fost testat pozitiv

Potrivit unui comunicat, Ministerul Sănătăţii din land a anunţat că bărbatul, care probabil s-a infectat în timpul unei vizite în Italia, au contactat autorităţile germane după ce a avut simptome asemănătoare gripei. El va fi dus în cursul serii la un spital, unde va fi izolat şi tratat, a adăugat ministerul.



''Persoanele care au venit în contact cu pacientul vor fi izolate la domiciliu şi starea lor de sănătate va fi verificată în fiecare zi'', a menţionat sursa citată. ''Imediat ce o persoană cu care a avut contact prezintă simptome, aceasta va fi izolată în spital'', a adăugat sursa citată.

Teste gratuite de depistare a virusului, pentru elevi şi profesori

Primăria din Voluntari anunţă teste gratuite pentru elevi şi profesori, pentru depistarea virusului gripal şi a coronaviruslui.

Primăria Voluntari anunţă că începând cu data de 26 februarie, în vederea prevenirii răspândirii virusului gripal şi a coronavirusului, în situaţia confirmării existenţei acestuia la nivel naţional, în unităţile de învăţământ se vor efectua gratuit teste de depistarea virusului, atât elevilor, cât şi cadrelor didactice.

Reamintim că ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, într-o conferinţă de presă, care este situaţia în ţară, cu privire la coronavirus. Potrivit ministrului, sunt 4.172 locuri de carantină la nivel naţional, în 125 de locaţii aflate în 121 de localităţi din 40 de judeţe, scrie News.ro.

Totodată, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat că sunt disponibile în jur de 2.500 de paturi în toate secţiile şi spitalele de boli infecţioase, din care 95 sunt pentru terapie intensivă.

De asemenea, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat marţi că a pus la dispoziţie o clădire cu 100 de locuri pentru carantină, în prezent fiind şase persoane în ea.

"Primăria asigură suport pentru comitetul pentru situaţii de urgenţă. Am găsit în timp record o locaţie pentru carantină, cu o sută de locuri. Am făcut eforturi şi nu aşteptăm nici măcar mulţumiri. Aseară, s-a mulţumit Prefecturii pentru locaţie, deşi noi am găsit-o", a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, Gabriela Firea.