Primul caz de coronavirus la uzina Ford din Craiova. O angajată a fost infectată cu COVID la scurt timp după redeschiderea activităţii

Ford Craiova se confruntă cu primul caz de COVID-19, la câteva săptămâni de la redeschiderea activităţii.

"Vă confirmăm că unul dintre angajații noștri de la fabrica Ford din Craiova a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre o angajată, care a fost testată pozitiv la o clinică privată din Craiova și care acum se afla sub supraveghere medicala la spital, unde este testată din nou. Am notificat imediat angajatii care au fost in contact apropiat cu angajata noastra si le-am cerut acestora sa ramana in izolare la domiciliu pentru 14 zile. Sănătatea si siguranta angajaților este principala noastră prioritate.

Am urmat in totalitate protocoalele Ford aflate în vigoare la nivel global și lucrăm în strânsă legătură cu Direcția de Sănătate Publică Dolj (DSP), care va decide dacă este necesară o investigație epidemiologică pentru angajații care au lucrat cu si in apropierea persoanei infectate. Vom monitoriza situația și ne vom conforma instrucțiunilor autorităților locale, în timp ce vom continua să punem în aplicare protocoalele de siguranță ale Ford, cu scopul de a preveni răspândirea COVID-19." a anunţat Ana Maria Timiș, manager Comunicare al Ford România.

Potrivit Profit.ro, femeia s-ar afla în şomaj tehnic din 22 mai. Nu are simptome severe şi a fost internată. Doar șase angajați au intrat în contact cu femeia, la uzină, din care patru se află și ei în șomaj tehnic, iar ceilalți doi și-au făcut teste rapide, care au ieșit negative. Toți șase sunt în izolare la domiciliu în acest moment.