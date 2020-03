Prinţul Harry, aroganţă maximă! Fanii familiei Regale s-au înfuriat la culme când au auzit vestea

Conform Daily Mail, zilele trecute, Prințul Harry, care a participat la o conferință în Edinburgh, a ales să călătorească 5 ore cu trenul, singur, la vagonul de clasa I, asta după ce a zburat din Canada până în Anglia cu un avion privat.

Vestea a creat controverse valuri în online, unde fanii familiei regale l-au acuzat pe Prințul Harry că tocmai el, care încurajează sustenabilitatea, este un exemplu negativ.

Prințul Harry și bodyguarzii săi au ocupat un vagon întreg de clasa I de la Edinburgh la Londra, asta în condițiile în care tatăl său și Camilla, Ducesa de Cornwall, dar și fratele său William și familia circulă alături de alți călători. Singura care își permite luxul de a avea un mic vagon de clasa I este suverana Marii Britanii.

"L-a transformat pe Prinţul Harry într-un bărbat îngrozitor şi trist"

Fotograful regal Arthur Edwards a acuzat-o într-un interviu pe Meghan Markle că s-a prefăcut tot timpul cât a fost la curtea regală şi că "l-a transformat pe Prinţul Harry într-un bărbat îngrozitor şi trist".

Meghan Markle (38 ani) s-a alăturat Familiei Regale atunci când s-a căsătorit cu prințul Harry (35 ani), în 2018, iar de atunci perechea a provocat numeroase reacţii, ce au culminat cu decizia de a renunța la înadoririle regale. Fotograful regal Arthur Edwards consideră că Ducesa de Sussex "a jucat un rol foarte bun în perioada petrecută la Curtea Regală", acuzând-o pe americancă de prefăcătorie.

Vorbind cu Dan Wootton la talkRADIO, Arthur Edwards a spus: "Este o actriță și în primul an petrecut la Curte am crezut că este minunată. Am crezut că este o mare ambasadoare pentru țară. Acum îmi dau seama că a fost doar un rol pe care l-a jucat. L-a transformat pe Harry într-un bărbat trist și groaznic. Cred că şi-a jucat foarte bine rolul. Se spune că Meghan primește ceea ce vrea, dar eu vă voi transmite un lucru: ea a pierdut dragostea publicului britanic și trebuie să muncească foarte mult pentru a o redobândi".

Fotograful crede că în scurt timp o vom vedea pe meghan Markle pe marile ecrane. "Vă întrebați ce este în America, ce a atras-o acolo, dacă a avut o ofertă să facă un mare film. N-aș fi surprins, deoarece orice producător care ar pune-o pe afişul unui film ar vinde o mulțime de bilete, pentru că toți am vrea să mergem să o vedem", a mai spus Arthur Edwards.