PROGNOZA METEO. Vremea se încălzeşte treptat în toată ţara

LA NOAPTE

ÎN ȚARĂ

Cerul va fi variabil în sud şi sud-vest şi mai mult senin în restul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, trecător cu intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime se vor încadra între -6 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 9-10 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse în nord, nord-est și centru se va produce brumă.

BUCUREȘTI

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 7-8 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 4 grade.

DUMINICA

ÎN ȚARĂ

Valorile termice vor fi în creştere, astfel că, în cea mai mare parte a ţării, vremea va deveni deosebit de caldă pentru adoua decadă a lunii aprilie; temperaturile maxime vor fi de la 11-14 grade pe litoral până în jurul a 23 de grade în Câmpia Română şi Lunca Dunării. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopţii în vestul şi nord-vestul ţării. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu uşoare intensificări în regiunile estice și în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, mai scăzute, spre -4 grade, în depresiunile intramontane unde se va produce brumă. Pe litoral, dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

BUCUREȘTI

Vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă din an, cu o maximă a temperaturii aerului de 22-23de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 5-8 grade.

LUNI

ÎN ȚARĂ

În cea mai mare parte a ţării, vremea va fi deosebit de caldă, cu valori termice mai ridicate decât în ziua precedentă,astfel că maximele se vor încadra în general între 18 şi 25 de grade; excepţie vor face litoralul şi delta unde temperaturile se vor situa în continuare în jurul celor normale la această dată, cu cel mult 11-14 grade la amiază. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu unele înnorări în zonele montane şi submontane unde pe spaţii mici vor fi averse de ploaie şi izolat descărcări electrice. Începând de seara, nebulozitatea se va accentua în jumătatea de nord-vest a teritoriului unde aria ploilor se va extinde treptat, iar în rest cerul va deveni parţial noros şi doar izolat va ploua slab. Spre dimineaţă la munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, în special în nordul Carpaților Orientali unde precipitaţiile vor fi moderate cantitativ şi local se va depune strat de zăpadă. Vântul se vaintensifica în cea mai mare parte a zonei montane, îndeosebi în masivele nordice, cu rafale ce vor depăşi în cursul nopţii 80-90 km/h, dar va avea temporar intensificări şi în zonele joase din vestul şi nordul ţării şi local în centru, est şi sud-est. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. În orele dimineții, pe litoral vor fi condiţii de ceață.

BUCUREȘTI

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 9-11 grade. Cerul va fi variabil ziua şi parţial noros în cursul nopţii, iar vântul va sufla slab și moderat.

MARTI

ÎN ȚARĂ

În majoritatea zonelor, vremea se va răci, astfel că în vest, centru şi nord valorile termice se vor situa cu mult sub cele climatologic specifice în această perioadă din an. Cerul va fi noros în prima parte a intervalului şi va ploua pe arii extinse; la munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă local consistent, dar şi în Transilvania şi în Dealurile Subcarpatice local şi temporar se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În partea de sud şi sud-est a ţării, la amiază se vor înregistra temperaturi peste cele normale ale datei; înnorările se vor accentua începând din orele după-amiezii şi se vor semnala ploi, mai ales averse, însoţite şi de descărcări electrice; în cursul nopţii răcirea vremii se va resimţi şi în aceste zone, iar trecător vor fi posibile precipitaţii mixte. Izolat cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină sau măzăriche. Vântul va avea intensificări în mare parte din ţară, mai susţinute la munte, cu precădere în Carpaţii Meridionali, unde rafalele vor depăşi 80-100 km/h, viscolind ninsoarea, dar local şi în jumătatea de sud a teritoriului, cu viteze în general de 50-60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 5-6 grade în Maramureș și nordul Transilvaniei și 22-23 de grade în sudul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade.

BUCUREȘTI

Valorile termice diurne se vor menține peste cele normale pentru mijlocul lunii aprilie, astfel încât temperatura maximăva fi de 20-21 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi înnorările se vor accentua şi va ploua mai ales cu caracter de aversă, în general moderat cantitativ. În orele după-amiezii vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Temperatura minimă, mult mai scăzută decât în nopţile precedente, se va situa în jurul valorii de 2 grade.

MIERCURI

ÎN ȚARĂ

Vremea se va ameliora în privinţa precipitaţiilor, vântul va mai diminua în intensitate, însă va fi mai rece decât în mod obişnuit la mijlocul lunii aprilie în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sud şi în est, dar numai izolat va ploua slab, iar la munte vor mai fi fulguieli trecătoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în zona montană înaltă şi doar local şi temporar în regiunile estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 15 grade, iar cele minime în general între -5 și 5 grade. Pe arii restrânse, spre dimineaţă, se va produce brumă.

BUCUREȘTI

Vremea va fi mai rece decât ar fi normal la această dată. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei când vormai fi condiţii de ploaie slabă, apoi se va degaja. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 13-14 grade, iar cea minimă de 1-3 grade.

TENDINŢA EVOLUŢIEI VREMII de JOI pana DUMINICA

ÎN ȚARĂ

Valorile termice vor creşte de la o zi la alta, vremea redevenind treptat deosebit de caldă. Probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă.

BUCUREȘTI

Valorile de temperatură vor creşte de la o zi la alta, astfel că vremea va fi din nou deosebit de caldă pentru luna aprilie.

