Articol publicat in: Vremea

Prognoza meteo. Românii se vor bucura de încă o săptămână cu vreme frumoasă

Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 51 min) // Sursa: romaniatv.net Prognoza meteo. Administraţia Naţională de Meteorologie anunță o săptămână cu vreme frumoasă și temperaturi mai mari decât în mod normal pentru jumătatea lui octombrie. LUNI ÎN ȚARĂ

Vremea va fi în general frumoasã, iar în orele amiezii cu mult mai caldã decât în mod normal. Cerul va fi variabil, cu nori joşi sau ceaţã, pe arii restrânse în primele ore ale intervalului şi local noaptea, în estul şi sud-estul ţãrii. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 şi 28 de grade, iar cele minime între 5 şi 16 grade, mai coborâte, spre -2 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumã. BUCUREŞTI

Vremea va fi în general frumoasă, iar în orele amiezii cu mult mai caldă decât în mod normal. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, exceptând cu o probabilitate mai mare a doua parte a nopții, când vor fi nori joși sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade. MARTI ÎN ȚARĂ

În estul şi sud-estul ţãrii, cerul va fi variabil, local cu nori joşi sau ceaţã îndeosebi în primele ore ale intervalului şi din nou pe parcursul nopţii, condiţii în care valorile diurne vor fi mai coborâte decât în ziua anterioarã, dar apropiate de cele specifice datei. În restul teritoriului, vremea va fi predominant frumoasã, iar în orele amiezii în continuare cu mult mai caldã decât în mod normal, cerul va fi variabil spre mai mult senin şi doar izolat, cu o probabilitate mai mare în centru, dimineaţa şi spre sfârşitul intervalului va fi ceaţã. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 28 de grade, iar cele minime între 5 şi 16 grade, uşor mai scãzute în depresiunile din estul Transilvaniei. BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, cu nori joși sau ceață, la începutul intervalului și din nou, cu o probabilitate mai mare în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă mai coborâtă decât în ziua anterioară, va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. MIERCURI ÎN ȚARĂ

În estul şi sud-estul ţãrii, local vor fi nori joşi sau ceaţã îndeosebi în primele ore ale intervalului şi din nou noaptea, iar valorile termice se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice datei. În restul teritoriului, vremea se va menţine predominant frumoasã, iar în orele amiezii cu mult mai caldã decât în mod obişnuit, cerul va fi mai mult senin, şi doar pe spaţii mici, dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 28 de grade, iar cele minime între 5 şi 16 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei. BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, cu nori joși sau ceață, în primele ore ale intervalului și din nou noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, apropiată de cea climatologic specifică datei se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 9...10 grade. JOI ÎN ȚARĂ

Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã, îndeosebi în primele ore ale zilei şi din nou noaptea în estul şi sud-estul ţãrii, posibil persistentã şi trecãtor asociatã cu burniţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime, în continuare mai ridicate în orele amiezii decât cele specifice datei în regiunile intracarpatice şi apropiate de cele normale în restul zonelor, se vor încadra între 18 şi 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 şi 15 grade, uşor mai coborâte în estul Transilvaniei. BUCUREŞTI

Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață, îndeosebi în primele ore ale zilei și din nou noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade. VINERI - DUMINICA Regimul termic va fi caracterizat de valori uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în mare parte a ţãrii. Dimineaţa şi noaptea, cu o probabilitate mai mare în zonele joase de relief din estul şi sud-estul ţãrii, local vor fi nori joşi sau ceaţã. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay