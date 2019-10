Articol publicat in: Vremea

PROGNOZĂ METEO. Un fenomen meteo neobişnuit pune stăpânire pe ţară

Specialiştii avertizează că ceaţa persistentă presupune un stres adaptativ cu efecte negative în special asupra pacienţilor cu afecţiuni pulmonare sau cardiace şi a celor cu vârste înaintate.

PROGNOZĂ METEO MIERCURI În estul și sudul țării, local vor fi nori joși sau ceață și condiții de burniță, îndeosebi în primele ore ale intervalului și din nou noaptea, iar valorile termice se vor situa în jurul celor climatologic specifice datei. În restul teritoriului, vremea se va menține cu mult mai caldă decât în mod obișnuit, cerul va fi mai mult senin și doar pe spații mici în orele dimineții, îndeosebi în Transilvania, se va semnala ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 28 de grade in Banat, valorile mai ridicate fiind în Banat, iar cele minime se vor situa între 5 și 15 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei spre -1...0 grade. BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, cu nori joși sau ceață, în prima parte a zilei și din nou noaptea, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va continua să scadă ușor și se va apropia de normalul perioadei, cu o valoare ce se va situa în jurul a 21 de grade, iar cea minimă va fi de 9...10 grade. PROGNOZA METEO în intervalul 14 - 27 OCTOMBRIE 2019. Vreme caldă în prima săptămână, apoi se răceşte şi vin ploile PROGNOZĂ METEO JOI În zonele joase din estul și sud-estul țării vor fi unele înnorări ziua, dar dimineața și noaptea se va semnala nebulozitate stratiformă și ceață, izolat persistentă și posibil asociată cu burniță. În restul teritoriului vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, cerul variabil spre senin și doar izolat se va forma ceață în orele dimineților. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade in zonele cu ceata mai persistenta si pe litoral și 26 de grade in Banat, iar cele minime între 6 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață, îndeosebi în primele ore ale zilei și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. PROGNOZĂ METEO VINERI Cerul va fi variabil, iar în zonele joase din estul și sud-estul țării și izolat în rest, mai ales dimineața și noaptea, se va semnala nebulozitate stratiformă și ceață, posibil persistentă și asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cele mai mari valori in sudul Banatului si in vestul Olteniei. iar cele minime între 6 și 14 grade, mai coborâte în depresiunile din Transilvania. BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade. PROGNOZĂ METEO SÂMBĂTĂ Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar în zonele joase cu precădere din estul și sud-estul țării, mai ales dimineața și noaptea, se va semnala nebulozitate stratiformă și ceață. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Munții Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, iar cele minime, în general, între 4 și 14 grade. BUCUREŞTI Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, cu nebulozitate joasă sau ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 8...10 grade. PROGNOZĂ METEO DE DUMINICĂ PÂNĂ MARŢI Regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele specifice perioadei, exceptând zonele joase din est și sud-est, unde mai ales dimineața și noaptea, vor fi nori joși sau ceață. loading...

