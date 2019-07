PROGNOZA METEO. Vreme răcoroasă şi ploi în mare parte din ţară

PROGNOZA METEO MIERCURI. Vremea va fi răcoroasă în cea mai mare parte a țării. În cursul zilei, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, local în sudul și sud-estul țării și în zona de munte și pe arii restrânse în rest. Noaptea vor mai fi înnorări și ploi în sud-estul teritoriului, iar în rest, cerul va deveni variabil. În estul Munteniei și Dobrogea, aversele vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 25...30 l/mp. Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade C in Maramures si in estul Transilvaniei și 27 de grade in estul Munteniei, iar cele minime între 8 și 17 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei până la 5...6 grade.

BUCUREŞTI Vremea va fi răcoroasă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și, mai ales după-amiaza și seara vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25...26 de grade, iar minimă 12...14 grade.

PROGNOZA METEO JOI. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale pentru a doua decadă a lunii iulie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara când local în nordul și centrul țării și în zonele de deal și de munte și izolat în rest vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în cursul zilei la munte și local în regiunile estice, centrale și sud-vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în estul Transilvaniei și 28 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime se vor încadra între 5...6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 16...17 grade pe litoral. BUCUREŞTI Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru a doua decadă a lunii iulie. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie slabă va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade, ușor mai coborâtă în zona preorășenească.

PROGNOZA METEO VINERI. Temperaturile diurne vor marca o creștere ușoară față de ziua precedentă, dar dimineața și noaptea vremea va fi răcoroasă. În cursul zilei, cerul va fi variabil și numai izolat, mai ales în zonele de munte, vor fi ploi de scurtă durată. Noaptea vor fi înnorări temporare și va ploua, pe arii restrânse în regiunile vestice și sud-vestice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 29 de grade, iar cele minime între 6...7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17...19 grade pe litoral.

BUCUREŞTI Vremea va fi frumoasă, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade, iar cea minimă de 14...15 grade, ușor mai coborâtă în zona preorășenească.

PROGNOZA METEO SAMBATA. În vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării și la munte, vremea va deveni în general instabilă. În aceste zone mai ales după-amiaza și noaptea vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, iar cele minime între 8 și 19 grade.

BUCUREŞTI Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și noaptea, când vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.de duminica pana marti temperaturile vor fi mai coborâte decât cele normale pentru mijlocul lunii iulie. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în toate regiunile.