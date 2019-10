Proiect. Profesorii români cu vechime de 30 de ani vor avea un bonus 6300 de euro la pensionare

Tuturor profesorilor li se promit bani in plus, insa cea mai mare suma este prevazuta pentru profesorii care se pensioneaza pentru limita de varsta, dar care au minimum 30 de ani vechime in invatamant, scie portalinvatamant.ro.

Conform proiectului, acestia ar trebui sa primeasca 6 salarii medii brute pe economie, adica peste 6.300 de euro.

Proiectul de lege mai prevede si acordarea a doua salarii anual pentru "formare" sau pentru materiale didactice, pentru toti profesorii din sistem.

Initiatori sunt 39 de parlamentari PSD, impreuna cu 4 parlamentari neafiliati si a fost depus in Parlament in plina campanie pentru alegerile prezidentiale.

Proiectul este in consultare publica pana pe 8 noiembrie si se va aplica doar daca va primi vot pozitiv, daca va fi validat de presedintele tarii si publicat apoi in Monitorul Oficial.

Personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se pensioneaza pentru limita de varsta, anticipat si anticipat partial, la data incheierii anului scolar in care implineste varsta standard de pensionare sau, dupa caz, in situatia pensiei anticipate si anticipate partiala, varsta standard redusa cu cel mult 5 ani.