Propunere de lege. 22 de elevi într-o clasă şi programa şcolară să acopere 65% din ore, restul va fi lăsat la dispoziţia profesorului

Dacă acesta va fi adoptat, numărul de elevi din clase va fi modificat:

Citeşte şi: Planul PNL de relansare economică. VOUCHERE de 360 de lei pentru 400.000 de elevi, oferite de Guvern ca măsură socială

- învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

- învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26;

- învățământul dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26;

- învăţământul postliceat: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult de 26;

În ceea ce priveşte programa şcolară, aceasta ar acoperi maxim 65% din ore, restul fiind lăsat la dispoziţia profesorului. Proiectul de lege cuprinde numeroase alte modificari la Legea Educatiei.

Art. 1: Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, lit.c1, cu urmatorul cuprins:

„c1 principiul adaptabilitatii curriculumului national si programei scolare - in baza caruia deciziile se iau in concordanta cu specificul varstei elevilor, evitand supraincarcarea acestora,

oferind spatiul necesar si pentru activitati extrascolare."

2. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Prevederile alin.(l) lit.c1) se aplica in vederea constituirii efectivelor de anteprescolari/prescolari/elevi la grupa mica, clasele pregatitoare si clasele a IX-a ale ciclului secundar superior, fara a fi afectate efectivele de anteprescolari/prescolari/elevi ale grupelor/claselor deja existente."

3. La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmatorul

cuprins:

„(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresa a parintilor, pot fi inscrisi in invatamantul prescolar copiii cu varsta de minimum 2 ani, asigurandu-se finantarea de baza corespunzatoare, de la bugetul de stat, in baza costului standard per prescolar stabilit prin hotarare a Guvernului."

4. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(11) si (12), cu urmatorul cuprins:

„(11) Nivelul anteprescolar poate fi organizat in crese pentru varsta de 0-3 ani sau in gradinite pentru varsta 2-3 ani.

(12) In conditiile in care unitatea de invatamant care are in componenta nivel prescolar nu are o structura integrala de invatamant anteprescolar cu toate cele 3 grupe, poate include in cadrul invatamantului prescolar o grupa pentru varsta 2-3 ani."

5. La articolul 27, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de

Ministerul Educatiei si Cercetarii. Continutul educativ, respectiv curriculumul specific pentru copiii sub 3 ani, se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, conform art. 104 alin.(2) lit.a), cu respectarea

standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare."

6. La articolul 27, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61), cu urmatorul cuprins:

„(61) Cupoanele sociale pot fi acordate si de catre autoritatile publice locale. Cuantumul, conditiile si regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local."

7. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si (12), care vor avea urmatorul cuprins:

„(11) in cadrul gradinitelor cu program saptamanal, normativul per prescolar va fi calculat in asa fel incat sa asigure acoperirea cheltuielilor serviciilor educationale si de

supraveghere.

(12) Gradinitele cu program saptamanal furnizeaza servicii pe timpul noptii numai in situatii deosebite si de urgenta ale parintilor/reprezentantilor legali, respectiv:

a) program de lucru pe timpul noptii pentru ambii parinti/reprezentanti legali sau pentru familii monoparentale;

b) urgente medicale ale parintilor/reprezentantilor legali sau a altor membri din familia acestora;

c) deces in familie."

8. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Autoritatile administratiei publice locale si inspectoratele scolare asigura conditiile pentru generalizarea treptata a educatiei timpurii."

9. La articolul 45, alineatele (8) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(8) Minoritatile nationale sunt reprezentate proportional cu numarul de clase in organele de conducere ale unitatilor de invatamant, ale inspectoratelor scolare sau ale institutiilor

echivalente, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii."

„(17) in finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, costul standard per elev, per prescolar si per anteprescolar se calculeaza dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, luand in considerare influentele de cost rezultate ca urmarea aplicarii planurilor cadru pentru scolile cu limba de predare in limba minoritatii nationale sau a limbii minoritatii nationale, stabilite prin includerea influentelor de cost aferente numarului cadrelor didactice care predau la clasa, numarului elevilor inscrisi in internatele scolare, a influentelor privind izolarea lingvistica, geografica si numarul redus de elevi, prescolari si anteprescolari, precum si elevii prevazuti la alin. (7). Acelasi coeficient se aplica si in cazul unitatilor scolare cu predare in limba romana, in conditii similare."

10. La articolul 46, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(12) In sistemul de invatamant la toate nivelurile, specializarile, programele, programele de studii, ciclurile de studii si formele de invatamant, proba examenului de absolvire si examenul de admitere se organizeaza cu respectarea principiului echitatii si asigurarii egalitatii de sanse si se sustin, la alegere, in limba in care au fost studiate disciplinele respective, in conditiile legii."

11. La articolul 58, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin.(5) - (9), cu urmatorul cuprins:

„(5) in conditiile in care statul, consiliile judetene sau consiliile locale nu finanteaza programul „Scoala dupa scoala" parintii pot incheia contracte cu unitati de invatamant preuniversitar pentru inchirierea spatiilor destinate educatiei, respectiv contracte de furnizare de servicii educationale cu profesori incadrati in sistemul de invatamant.

(6) Profesorii prevazuti la alin.(5) se pot inregistra si incheia contracte de furnizare de servicii educationale inclusiv sub forma de persoane fizice autorizate.

(7) Atunci cand profesorul provine de la o alta unitate de invatamant decat cea in care se presteaza serviciul, este necesar acordul consiliului de administratie al scolii care incheie

contractul de inchiriere a spatiului.

(8) Parintii, pentru gestionarea, finantarea programului „Scoala dupa scoala", pot infiinta organizatii neguvemamentale care incheie contractele prevazute la alin.(5) in numele acestora.

(0) Statul va sustine generalizarea ofertarii programului „scoala dupa scoala " pentru intregul sistem de invatamant preuniversitar pana in anul 2030, in mai multe etape."

12. Dupa articolul 58 se introduc doua noi articole, art. 58! si 587,cu urmatorul cuprins:

„Art. 58! - (1) in perioada desfasurarii activitatii didactice, anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv acreditat confesional si particular, li se acorda, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constand intr-o masa calda pe zi .in cadrul programului „Masa calda la scoala". Limita valorii zilnice se stabileste prin

hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.

(2) Limita valorica prevazuta la alin.(l) nu cuprinde pretul cheltuielilor de transport, de distributie si de depozitare a produselor alimentare, dupa caz.

(3) La cererea motivata a parintilor, formulata in scris si sustinuta de documente-suport, inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant in care sunt inmatriculati anteprescolarii,

prescolarii si elevii care, din considerente de natura medicala, culturala sau religioasa, nu pot beneficia de masa calda vor beneficia de produse alimentare adecvate situatiei acestora, in limita valorii zilnice stabilite conform legii.

(4) Pentru mentinerea sanatatii anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor prevazuti la alin.(l), in cadrul programului se vor distribui numai produse alimentare preparate in

conformitate cu o metodologie aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatatii.

(5) Unitatile administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant vor primi sumele necesare derularii programului prevazut la alin.(1) din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit unei anexe care va face parte din legea bugetului de stat.

(6) Sumele prevazute la alin.(5) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finantare, legal prevazute, in urmatoarele situatii:

a) stabilirea prin hotarare a consiliului local a unei valori zilnice a mesei calde mai mari decat cea prevazuta la alin.(|);

b) cresterea, in cursul anului scolar, a numarului de anteprescolari/prescolari/elevi beneficiari ai programului prevazut la alin.(1).

(7) Programul „Masa calda la scoala" in unitati de invatamant preuniversitar va fi generalizat pentru intregul sistem de invatamant pana in anul 2030, in mai multe etape.

(8) Programul „Masa calda la scoala" in unitati de invatamant preuniversitar va putea fi finantat de catre oricare unitate administrativ-teritoriala pe baza unei hotarari a consiliului local sau judetean inainte de generalizarea programului sau includerea unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza teritoriului administrativ in acest program la nivel national.

(9) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde se organizeaza la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor si se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

(10) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care dispun de mijloacele necesare prepararii si distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, in scopul cresterii

calitatii acestora, pot utiliza in acest scop sumele alocate potrivit prevederilor alin.(1).

(11) Lista unitatilor de invatamant finantate la nivel national in cadrul programului „Masa calda la scoala" va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

(12) Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza pana la inceputul anului scolar 2020- 2021 normele metodologice de aplicare a programului „Masa calda la scoala" in unitati de

invatamant preuniversitar, care se aproba prin hotarare a Guvernului."

„Art. 582 - in conditiile in care o unitate de invatamant preuniversitar dovedeste indeplinirea tuturor conditiilor prin care poate demara programele „Scoala dupa scoala, sau

"Masa calda la scoala", incepand din anul scolar urmator, finantarea va fi cuprinsa in mod obligatoriu in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii in capitolul bugetar aferent

programelor mentionate."

13. La articolul 63 alineatul (1), litera b) a alineatului (2) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 63 - (1) in invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, dupa cum urmeaza:

a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 6 copii, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 8;

b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 12 prescolari, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 17;

c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 17 elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 23;

d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 26;

e) invatamantul de arta: clasa cuprinde in medie 14 elevi, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 25 si poate fi constituita din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde in medie

6 elevi, dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 10;

f) invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;

2) invatamantul dual: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;

h) instruirea practica si pregatirea de specialitate se desfasoara pe grupe de minimum 8 elevi si maximum 12 elevi;

i) clasele din invatamantul profesional, dual si vocational pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificari diferite;

]) invatamantul postliceat: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;

k) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: grupa cuprinde in medie 8 elevi, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 10;

|) invatamantul special pentru elevi cu deficiente grave: grupa cuprinde in medie 4 elevi, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 5.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(l), in localitatile in care exista cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale, efectivele formatiunilor de studiu se organizeaza, se infiinteaza si functioneaza astfel:

b) organizarea, reorganizarea, desfiintarea oricaror formatiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educatiei si Cercetarii, Comisiei de invatamant si tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale, aflat in coordonarea Departamentului de relatii interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, si al organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei;

(3) In situatii exceptionale, formatiunile de prescolari sau de elevi pot functiona peste efectivul maxim, cu cel mult 2 prescolari/elevi, dupa caz, peste numarul maxim prevazut la

alin.(l), cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificari din partea consiliului de administratie al unitatii de invatamant care solicita exceptarea de la prevederile alin. (1). "

14. La articolul 63, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin.(32), cu urmatorul cuprins:

„(32) Integrarea scolara individuala a copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale in grupe/clase din invatamantul de masa se realizeaza doar la inceputul anului scolar. Pentru fiecare prescolar/elev cu cerinte educationale speciale orientat de catre centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala pentru invatamantul de masa, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminueaza cu 2 prescolari/elevi."

15. La articolul 66, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 65% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 35% din timpul alocat

disciplinei/domeniului de studiu respectiv. in functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev."

16. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.67.- (1) Curriculumul national pentru educatia timpurie este centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficiente de dezvoltare si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

(2) CIRAE, respectiv CMBRAE, in coordonarea inspectoratelor scolare, in baza unei metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, constituie echipe

multidisciplinare de interventie timpurie, menite sa realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea si asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale

speciale sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale."

17. La articolul 84, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) Elevii beneficiaza de gratuitate pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii

publice."

18. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 85 - (1) in situatii justificate, anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate decat aceea de domiciliu, li se asigura

servicii de transport si, dupa caz, servicii de masa si de internat, de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu, sau autoritatile administratiei publice locale din localitatea in care isi desfasoara studiile, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau

fizice."

19. La articolul 99, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmatorul cuprins:

„(11) CJRAE respectiv CMBRAE va asigura functionarea in fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica a unui cabinet de consiliere psihologica, unde sa isi desfasoare activitatea un psiholog scolar care sa aiba in evidenta pana la 500 de elevi."

20. La articolul 102, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Finantarea internatelor scolare in invatamantul preuniversitar obligatoriu de stat si acreditat particular, confesional se asigura din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Unitatile administratiei publice locale pot participa la finantarea internatelor scolare."

21. La articolul 104, alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor/prescolarilor/anteprescolarilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prin bugetele locale;"

22. La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru premierea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, particular sau confesional care realizeaza rezultate deosebite:

a) in domeniul incluziunii;

b) in domeniul performantelor scolare;

c) cu privire la insusirea limbii romane in unitatilor de invatamant cu predare

integrala in limba minoritatilor nationale;

d) cu privire la insusirea cel putin a unei limbi de circulatie internationala sau a

unei minoritati nationale, atestat cu examen recunoscut la nivel international;

e) pentru performantele inregistrate la examenul de bacalaureat;

f) in domeniul activitatilor extracurriculare;

g) in domeniul performantelor stiintifice realizate de cadrele didactice sau elevi."

23. La articolul 135, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Finantarea de baza se calculeaza dupa un coeficient marit pentru studentii care urmeaza cursurile in limba unei minoritati nationale sau intr-o limba moderna de circulatie

internationala."

24. La articolul 213, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani."

25. La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor, a celui din educatia timpurie, precum si a

celui din invatamantul primar pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice, iar a maistrilor-instructori si a antrenorilor prin unitati de invatamant tertiar nonuniversitar."

26. La articolul 247, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) in invatamantul anteprescolar/prescolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupa sau clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei alternative educationale;"

27. La articolul 249, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e) pedagog scolar/asistent educational;

28. La articolul 249, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit.g1), cu urmatorul cuprins:

"g1) bona;"

29. La articolul 250, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) pentru functia de asistent social - absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil, de lunga sau de scurta durata, cu examen de licenta ori de absolvire, sau a

unei scoli sanitare postliceale sau a liceului pedagogic, specializarea mediator scolar;"

30. La articolul 250, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit. g1), cu urmatorul cuprins: "g1) pentru functia de bona - absolvirea unui curs in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata, cu examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala."

31. La articolul 262 alineatul (1), partea introductiva a alineatului (3) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art.262.-(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, si cuprinde:

a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de invatamant, de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si de invatare remediala;

b) activitati de pregatire metodico-stiintifica, de dezvoltare a curriculumului la decizia scolii, in acord cu nevoile elevilor;

c) activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii;

d) activitati de dirigentie;

e) activitati specifice scrierii, derularii si evaluarii proiectelor educationale;

f) activitati de pregatire remediala.

(3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, in care sunt incluse si activitati de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si cele de invatare remediala, reprezinta numarul de ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. (1) lit.

a) si se stabileste dupa cum urmeaza:

(4) Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si gradul didactic [, beneficiaza, la cerere, de reducerea cu doua ore saptamanal a normei didactice de predare-invatare-evaluare prevazuta la alin. (3) lit. c)-e), fara diminuarea salariului."

32. La articolul 262, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Personalul didactic care desfasoara activitate de mentorat beneficiaza de reducerea cu 2 - 4 ore/saptamana a normei didactice de predare-invatare-evaluare, in functie de numarul de profesori - stagiari coordonati; pentru personalul didactic incadrat pe post, care desfasoara activitate de mentorat, orele de mentorat se remunereaza in sistem de plata cu ora, cu conditia sa aiba 1-2 cadre didactice in stagiu pentru definitivat."

33. La articolul 262, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin.(7) si (8), cu urmatorul cuprins:

„(7) Norma didactica a consilierului scolar corespunde unui post de consilier scolar in cabinetul de asistenta psihopedagogica, respectiv in cabinetul interscolar de asistenta psihopedagogica si se stabileste prin raportare la un numar de 500 de elevi sau de 300 de prescolari. Activitatile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

(8) Ministerul Educatiei si Cercetarii emite norme metodologice privind desfasurarea orelor de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei

educationale, precum si de invatare remediala si norme privind reducerea normei didactice de predare cu 2 - 4 ore/saptamana a profesorilor care desfasoara activitatea de mentorat."

34. La articolul 263, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) in norma didactica prevazuta la alin. (1), se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ore de pregatire pentru

evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si ore de invatare remediala fara a depasi jumatate de norma de predare - invatare - evaluare, cu mentinerea drepturilor salariale."

„(4). Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul

activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Orele de limbi straine din invatamantul primar sunt predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru invatamantul primar de la grupa ori clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta."

35. Dupa La articolul 263, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Activitatile optionale din educatia timpurie pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru educatie timpurie de la grupa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Activitatile optionale din educatia timpurie sunt predate si de alti profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru educatie timpurie de la grupa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta."

36. La articolul 263, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Profesorii pentru educatie timpurie si invatamantul primar de ia clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sunt remunerati, prin plata cu ora, pentru orele care depasesc numarul de ore prevazut in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana."

Art. Il. - Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Inscrierea copiilor in institutiile de educatie timpurie anteprescolara din sistemul public se realizeaza conform unor criterii minimale stabilite prin normele metodologice aprobate

de Guvern, la propunerea ministrului educatiei si cercetarii."

2. La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu urmatorul cuprins:

„(5) in mod exceptional, prin hotarare a consiliului local, se pot stabili criterii suplimentare avand in vedere cazurile sociale, familiile monoparentale sau copii cu dizabilitati

sau cerinte educationale speciale, precum si alte criterii stabilite de legi in functie de numarul maxim de locuri aprobate, in subordinea caruia se afla administratia cresei."

3. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Serviciile de ingrijire, precum si serviciile educationale furnizate in crese, se acrediteaza conform prevederilor legale din domeniul asistentei sociale si din domeniul

educatiei."

4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) finantarea de baza pentru anteprescolari, conform art.9 alin.(2) si art. 27 alin. (4!) din

Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;"

S 5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.11 - Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitata atat in cadrul sistemului public cat si cel privat si prin cupoane pentru

educatia timpurie sau tichete de cresa, potrivit legii."

6. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Monitorizarea activitatii si, implicit, a serviciilor oferite de crese, se realizeaza in conformitate cu prevederilor metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii."

7. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.22 - Educatorul monitorizeaza permanent evolutia fiecarui copil din grupa si comunica familiei/reprezentantul legal al copilului, prin intermediul unui jurnal de legatura al

copilului, toate informatiile necesare, in conformitate cu prevederilor metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii."

Art.Ill. - Ministerul Educatiei si Cercetarii va identifica toate normele contrare prevederilor prezentei legi si va propune Guvernului masurile necesare de modificare, completare sau

abrogare a acestora.

Art. IV. — (1) Metodologia de organizare prevazuta la art.27 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si

completarile aduse prin prezenta lege, este stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei si Cercetarii, in maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei

legi.

(2) in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei si Cercetarii emite normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 262 alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Art. V. — Prevederile prezentei legi intra in vigoare incepand cu anul scolar urmator adoptarii si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. VI. - Cheltuiala bugetara generata de prevederile prezentei legi va fi inclusa in Legea bugetului de stat urmator celui in care a fost adoptata prin lege si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.