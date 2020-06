Proteste violente la Washington. Manifestanţii antirasism au distrus şi incendiat Singura statuie a unui general confederat

Postul american de televiziune ABC7 News a difuzat imagini cu statuia generalului sudist Albert Pike care a fost distrusă. Zeci de manifestanţi au doborât-o de pe soclu cu ajutorul unei frânghii, în timp ce scandau sloganul "Black lives matter".

Preşedintele american Donald Trump a calificat acest incident drept o "ruşine pentru ţara noastră". Printr-un mesaj publicat pe Twitter, liderul de la Casa Albă a cerut arestarea autorilor şi a acuzat poliţia din Washington că "nu-şi face treaba, privind cum o statuie este doborâtă şi incendiată'.

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser