PSD propune un "Netflix" educaţional pentru elevi şi studenţi. Ideea lui Mircea Miclea există de 10 ani în Legea Educaţiei

Mihnea Costoiu a vorbit, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre programul de guvernare al PSD pentru educaţie.



"Un nou program pe care-l propunem este TVR educaţional, dacă îmi este permis să spun un Netflix educaţional, propus elevilor şi părinţilor pentru că în acest moment tinerii nu reuşesc să aibă acces prin platformele existente în puţine locuri la lecţiile oferite de profesori.



O parte din profesori nu a calificarea necesară. Ne pare rău să spunem acest lucru, dar acestea este adevărul", a explicat senatorul PSD.

Rectorul Universității Politehnica din București a afirmat că acest program ar putea fi "realizat şi discutat cu Televiziunea publică".

"Pune la dispoziţia elevului şi studentului o platformă digitală cu lecţiile predate de cei mai buni profesori din România care poate fi reluat de fiecare dată, de câte ori este nevoie de către profesori, elevi, de părinte, cu lecţii explicate foarte bine. Este un program pe care l-am gândit cu televiziunea publică şi care poate fi realizat în perioada imediat următoare în primele 100 de zile de la guvernare", a menţionat fostul secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

Costoiu a spus că această platformă este dedicată "tuturor elevilor, tututor ciclurilor gimanziale şi pe toate clasele şi discipline, indiferent dacă suntem sau nu în pandemie".



"Să vorbim de cei mai buni profesori care oferă cele mai bune cursuri întregii naţiuni. Dacă, din nefericire, am un profesor care este mai puţin pregătit sau nu am avut şansa să am un profesor titular sau care este suplinitor sau necalificat. În sistem avem foarte mulţi profesori necalificaţi.



Pot să am acces eu, părinte, elev, la o platformă cu cele mai bune cursuri explicate. Nu înseamnă doar cursurile. Vorbim de o platformă educaţională cu teste, scheme logice, care are toate elementele necesare pentru elev astfel încât să-şi repete lecţia de câte are nevoie", a menţionat Mihnea Costoiu.

Senatorul PSD a menţionat că "Netflix-ul" educaţional va fi gratuit prin TVR şi ar putea fi realizat prin programul operaţional "Infrastructură Mare", la un cost de aproape 30-40 de milioane de euro.

Mircea Miclea, despre cum se va face şcoala online: "Nu vom mai putea face de acum încolo decât un învăţământ hibrid"

Fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea, a vorbit într-un interviu acordat RomaniaTV.net în luna august despre platforma prezentată acum ca o soluţie de către PSD. Miclea a afirmat că a scris în Legea Educaţiei că "trebuie să faci o platformă online de e-learning şi o bibliotecă şcolară virtuală".

"10 ani au trecut, nu s-a făcut nimic! Uităm de lucrul ăsta, deşi era în lege efectiv!

Noi nu vom mai putea face de acum încolo decât un învăţământ hibrid, dar nu datorită pandemiei neapărat, ci pentru că mintea elevilor s-a schimbat. Ei au nevoie să aibă acces la o lecţie bine făcută de ori de câte ori vor, aşa cum au acces la orice pagină web", a menţionat Miclea.

Cum trebuie realizate lecţiile online. "Ar fi trebuit să fie aleşi toţi profesorii buni şi le filmai lecţiile"

Mircea Miclea afirmă că nu toţi dascălii pot preda online deoarece "un profesor care predă prost la clasă va preda şi mai prost online".

"Înainte de vara aceasta ar fi trebuit să fie aleşi toţi profesorii buni şi le filmai lecţiile! Nu toată lumea poate să predea online! Un profesor care predă prost la clasă va preda şi mai prost online", explică Miclea, profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

"Trebuiau selectaţi câţiva profesori pentru fiecare materie şi le filmezi la fiecare dintre ei un număr de lecţii bine făcute şi astea le stochezi şi în momentul în care vine tableta tu deja dai acces la aceste lecţii, dar ele să fie făcute de cei mai buni.

Vom compromite învăţământul online prin acest hei-rup-ism", avertizează fostul ministru.

Miclea a explicat că lecţiile online trebuie să fie de bună calitate deoarece sunt "un reusable learning object" (instrument de învăţare refolosibil, trad.).

"Ca să faci lecţii de bună calitate, ele trebuie făcute de profesori de bună calitate pentru că ele pot constitui tot timpul un adjuvant. Să zicem că eu sunt profesorul dumnevoastră de clasă şi predau teorema lui Pitagora prost pentru că atât mă duce pe mine capul.. Nu-i nimic!

Aveţi acces cu tableta la lecţia despre teorema lui Pitagora, predată de cel mai bun profesor din ţară şi o rulaţi de câte ori vreţi. Acolo veţi găsi text, imagine, animaţie, linkuri, exemple, aplicaţii, contraexemple, tipsuri. Asta înseamnă un reusable learning object - să-l faci în aşa fel încât să fie folosit cu maximum de eficienţă", a conchis Mircea Miclea.