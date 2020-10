Florin Cîţu aruncă bomba: Ciolacu nu ştie ce votează. Nu există bani de finanţare pentru proiectul faraonic al PSD

"Aveţi dreptate, PNL va câştiga alegerile şi va face bugetul PNL. Aşa cum a spus şi PSD. Ei ţipă la televiziune că de ce nu creştem aia, de ce nu creştem cealaltă. Domnul Ciolacu e parlamentar, nu ştie ce votează. Nu cred că un om care nu ştie ce voteză în Parlament cere voturile românilor. El nu ştie că a votat o lege a pensiilor cu un deficit mare. Banii aceştia nu erau. De aia, România a plecat cu un handicap foarte mare.

Trebuie să observăm haosul acestor oameni. Ei nu înţeleg ce se întâmplă cu această economie. Sorin Grindeanu vine şi prezintă programul de guvernare PSD. cel care a semnat Ordonanţa 13. Ei nu arată de unde vine finanţarea. Au venit cu acest program faraonic. Am plătit 30 de miliarde de lei, facturile lor. De ce ne împrumutăm? Ca să rezolvăm tâmpeniile lor. Au omorât economia. E sinucidere să creştem taxele acum. Mergem pe aceeaşi formulă. Avem încrederea investitorilor străini.

În România singurele taxe care au crescut au fost accizele. Soluţia e aceasta: taxe mici, puţine, dar pe care le plăteşte toată lumea. Trebuie să ai un cod fiscal simplu. Vom digitaliza şi totul va fi mai transparent. E o altă viziune. Noi aducem bani la buget prin transparentizare.

Nu am fi mers pe lockdown dacă erau rezervele acolo. E o crimă împotriva românilor pentru că am găsit rezervele pe 0. Am învăţat foarte multe. Trebuie o economie simplă cu reguli clare. Obiectivul e să rămânem cu economia deschisă, măcar 30-40%. Avem nevoie de bani la buget. ", a spus Florin Cîţu.