Raed Arafat, ameninţat cu demiterea, este sprijinit de sistemul medical. Banderole de susţinere purtate de doctori

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că auditul care se face la instituţiile din subordinea MAI nu îl vizează pe şeful DSU, Raef Arafat, în condiţiile în care acesta este secretar de stat, o funcţie politică, iar numirea sau schimbarea acestuia pe funcţie nu ţine de ministrul de resort, ci e la decizia premierului. Între timp, pe Facebook continuă criticle politice la adresa doctoorului Arafat, dar şi susţinerea masivă din partea sistemului medical . 141 de coordonatori din sistemul medical de urgență din țara noastră reacționează la afirmațiile referitoare la posibila demitere a lui Raed Arafat.

Marcel Vela lămureşte situaţia lui Raed Arafat. Cine îl poate schimba de la conducerea DSU

"Rolul dr. Raed Arafat a început odată cu lupta pentru implementarea unui concept care crea un sistem de urgență care punea siguranța și viața pacientului în centrul atenției acestui sistem. Ulterior acest rol a evoluat, odată cu dezvoltarea sistemului, către coordonarea integrată a tuturor celor care intervin pentru salvarea celor aflați în suferință", se arată în comunicatul remis redacției.

Reacția specialiștilor vine pe fondul amenințării demiterii lui Raed Arafat înainte de finalizarea unor anchete. „Amenințarea demiterii dr. Raed Arafat înainte de finalizarea unor anchete sau audituri de către neprofesioniști (a rămas celebră acuzația Corpului de Control al Prim-Ministrului, de acum câțiva ani, prin care sunt criticate echipele de intervenție de la Clubul Colectiv pentru că au făcut resuscitarea pe asfalt, deși ghidurile de specialitate și practica exact asta recomandă), realizarea unor auditări a căror teme se modifică de trei ori într-o săptămână, apariția unor pseudo-oferte din domeniul privat cu pseudo-soluții, sunt doar câteva din aberațiile acestor jocuri care au un singur rol: cel de a satisface nevoi economice sau comerciale ale unui grup de oameni care nici măcar nu sunt capabili să ia o decizie, ascunzându-se în spatele unor așa-zise "analize" sau "evaluări"", scriu specialiștii în document.

Raed Arafat s-a săturat de România. "Încerc să înţeleg nişte lucruri, că există nişte interese în spate"

Semnatarii mai punctează că nu înțeleg ce anume i se reproșează lui Raed Arafat: „(...) Dar, adevărul este că, nici nu înțelegem ce i se reproșează. Care sunt acele lucruri, acțiuni sau non-acțiuni de care se face vinovat și cine sunt cei care i le impută lui Raed Arafat? Unde a greșit dr. Raed Arafat la tragediile din Apuseni, Siutghiol, Colectiv sau Caracal? Să dăm cuvântul specialiștilor să se pronunțe. De ce nu profesioniștii din sistem sunt cei care sunt ascultați ci indivizii care au un unic mandat, compus dintr-o reformă fără cunoaștere și de a schimba fără un fond?"

Semnatarii roagă autoritățile să îi lase să își facă treaba în continuare alături de Raed Arafat, iar în caz contrar, se arată în document, își rezervă „dreptul la acțiuni de protest care, fără a afecta pacienții care se adresează sistemului de urgență, să sublinieze încă odată faptul că și ceea ce avem noi de spus este important".

Ce spune Raed Arafat

”Încerc să înțeleg niște lucruri, că există niște interese în spate. Eu am fost mereu ținta unor atacuri. Nu e victimizare, e realitatea. Să nu creadă vreunul, vreodată, că nouă ne este frică să fim auditați. Eu am cerut, în trecut, audituri din alte părți. Am cerut audit din SUA, am fost auditați tehnic, nu financiar, eu nu sunt ordonator de credite. Am avut audituri din Finlanda, Franța. Noi suntem structură fără personalitate juridică. Eu nu pot să spun cuiva ca să câștige cineva o licitație, pentru că poate să mi se facă dosar și să ajung la DNA. Noi nu ne-am ascuns, am cerut să fim auditați. Noi am fost controlați de Curtea Conturi.

Poate să mă dea afară cine dorește. Dacă se dorește să plec, să își asume cineva să mă dea afară. Eu o să fac o conferință de presă unde am să spun unde era sistemul când l-am preluat, unde îl las și ce urma să fac. Eu nu sunt bătut în cuie.

Eu nu am o comunicare politică. Eu nu sunt membru de partid, am apărut pe afișele tuturor partidelor, cu excepția UDMR. Eu nu sunt etern, nu sunt bătut în cuie, pot fi schimbat, dar cineva să își asume. Eu nu am nimic nici cu ministrul, nici cu premierul.”, a declarat Raed Arafat.