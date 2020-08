RAED ARAFAT, cel mai sumbru scenariu: "Medicii vor fi nevoiţi să aleagă între un bolnav sau altul pentru intubare"

PANDEMIE CORONAVIRUS. "De ce ne e teamă nouă? Totuși, există limite ale sistemului. Limitele acestea, indiferent cât vrei să crești capacitatea sistemului, sunt anumite componente ale lui pe care n-ai cum să le dublezi sau să le triplezi. Poți să crești numărul paturilor, poți să crești orice, dar nu poți crește numărul personalului. Da, putem să apelăm la un sprijin dacă alții sunt mai puțin afectați decât noi, dar asta e o chestie pe o perioadă limitată.

Raed Arafat avertizează din nou: "Orice scenariu e posibil dacă nu se iau măsuri"

Speranța noastră este să nu ajungem să ducem sistemul la un stres maxim și să păstrăm sistemul, totuși, cât mai posibil cu capacități de rezervă rămase și posibile să fie folosite. Dacă ajung să am toate paturile de terapie intensivă ocupate, vom ajunge la poveștile adevărate pe care le-am auzit din alte părți, în care ai doi bolnavi pe un ventilator sau să alegi între un bolnav și altul pe cine intubezi, pe cine ventilezi. Noi nu vrem să ajungem la asta”, a declarat șeful DSU, miercuri seara, la postul B1 TV.

„A fost un efort major făcut la nivelul Ministerului Sănătății, DSU. Am lucrat intens împreună, ca să creștem numărul paturilor de terapie intensivă. Am reușit la București. S-a intervenit de la nivel de premier chiar și s-a monitorizat situația. La București am crescut prin activarea secției modulare de la Elias, implicarea Spitalului Ilfov cu vreo 15 paturi de terapie intensivă, suplimentara Ministerului Apărării – aici a venit cu o suplimentare de șapte paturi la ROL 2 peste cele 16 pe care le avea. La Cluj, la Mureș câte 20, 20 și ceva de paturi în plus de terapie intensivă. Deci toate acestea au venit tocmai ca să putem absorbi și au fost de bun augur. De ce? Pentru că am putut să le folosim. Noi am transferat pacienți cu elicopterele de la sud, în Ardeal, la Mureș, la Cluj, chiar la Timișoara, în alte părți. Noi am făcut o echilibristică între zona foarte afectată și zonele care la momentul acesta sunt mai puțin afectate, tocmai ca să dăm fiecărui pacient șansa să fie tratat corect într-un pat de terapie intensivă”, a mai spus Raed Arafat.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat, miercuri, 1.415 noi cazuri de infectare cu coronavirus, dar şi 43 de decese ale unor persoane infectate. Estecel mai mare număr zilnic de cazuri înregistrate până acum.

”Până astăzi, 12 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 65.177 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 31.048 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi 7.026 pacienţi asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.415 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 763 persoane au fost reconfirmate pozitiv”, a transmis, miercuri, Grupul de Comunicare Strategică.

Până astăzi, 2.807 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 11.08.2020 (10:00) – 12.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 43 de decese (25 bărbaţi şi 18 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Braşov, Buzău, Caraş – Severin, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Timiş, Vâlcea şi Vrancea.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 6 decese la categoria de peste 80 de ani.

42 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienţi care au prezentat comorbidităţi, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidităţi.

În unităţile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.381 Dintre acestea, 485 sunt internate la ATI.