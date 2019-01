Raed Arafat, reacţie în scandalul apei potabile din Bucureşti: "Apa Nova trebuie să colaboreze cu Ministerul Sănătăţii

Gabriela Firea a declarat, joi în şedinţa CGMB, că a dat o dispoziţie ca reprezentanţii Corpului de Control al primarului general să verifice situaţia de la Apa Nova. La rândul său, directorul adjunct al companiei a spus că apa nu reprezintă un pericol şi nu ştie de ce Ministerul Sănătăţii a recomandat evitarea ei.

"Noi am ţinut legătura cu colegii de la Ministerul Sănătăţii, după ce au apărut mesajele pe Whatsapp. Am rugat să se verifice inclusiv cu cei de la Apa Nova dacă mesajele sunt reale. În acelaşi timp, am discutat cu doamna ministru şi am văzut astăzi comunicarea făcută către Apa Nova de către Direcţie de Sănătate Publică Bucureşti. Ca procedură, cred că este corect ce s-a făcut. Când ai orice dubiu că există probleme la nivelul apei şi se creează acest dubiu şi la nivelul populaţiei, precaut este să recomanzi ca apa să nu fie consumată pentru băut şi pentru gătit decât după ce se elimină acest dubiu. Şi asta se elimină pe baza analizelor, care se repetă până se normalizează. Cam asta este procedura. Din punctul meu de vedere, firma nu trebuie să se simtă atacată, pentru că în final cei de la Ministerul Sănătăţii şi-au făcut datoria de a implementa o procedură normală, care s-ar fi implementat oriunde în lume dacă exista un astfel de dubiu. Până se rezolvă acest dubiu, noi am ţinut legătura să vedem dacă va fi nevoie şi de convocarea Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă. Nu a fost nevoie, nu s-a considerat că este nevoie. Dar, normal, rămânem în legătură cu Ministerul Sănătăţii şi dacă se stabileşte că sunt probleme sau dacă se stabilea că sunt probleme mai serioase, atunci poate se ajungea la Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă pentru luarea unor decizii. Nu s-a impus acest lucru. Este, într-adevăr, o problemă de sănătate publică şi gestionarea acestei probleme este în sarcina Ministerului Sănătăţii. Recomandările care se dau în final sunt în responsabilitatea autorităţilor sanitare, care urmăresc calitatea apei şi, dacă au dubii, trebuie să avertizeze populaţia", a declarat Raed Arafat, potrivit STIRIPESURSE.RO.

Arafat consideră că Apa Nova trebuie să accepte autoritatea Ministerului Sănătăţii în domeniu şi să colaboreze pentru ca situaţia să fie lămurită cât mai rapid.

"Orice firmă care furnizează apă populaţiei trebuie să înţeleagă că există un scrutin asupra ei şi aceasta este autoritatea sanitară. Dacă autoritatea sanitară are dubii şi emite un avertisment, mai bine este să se colaboreze decât să se contrazică firma cu Ministerul Sănătăţii. Undeva este un motiv pentru acest lucru, este bazat pe analize, pe dovezi şi nu mai avem ce spune. Trebuie să se lucreze împreună, să se verfice dacă în final se confirmă sau nu, pentru că nu se poate aştepta într-o asemenea situaţia. Dacă există un dubiu, se ia măsura şi se revine asupra ei doar când se ştie că problema este ok", a mai precizat Raed Arafat.

Întrebat când ar putea lua sfârşit această situaţie de incertitudine, şeful DSU a răspuns: "În acest moment se face încă un set de analize şi colegii de la Ministerul Sănătăţii vor comunica rezultatul când e gata."

Apa Nova a informat joi dimineaţă că rezultatele analizelor efectuate reconfirmă şi atestă potabilitatea apei distribuită de companie consumatorilor. Distribuitorul de apă mai menţionează că a crescut concentraţia de clor din cauza topirii zăpezii şi a gheţii, însă valorile sunt în limitele normale. Iniţial, miercuri seară, Ministerul Sănătăţii a recomandat bucureştenilor să nu folosească apa din reţeaua publică pentru băut, prepararea hranei.

