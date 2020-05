Raed Arafat, revoltat de nerespectarea măsurilor impuse de starea de alertă: "Am spus de atâtea ori că nu va mai fi ca înainte"

"Noi am avut trei zile în care nu s-a respectat nicio regulă. De astăzi există în conformitate cu legea aprobată în Parlament și a hotărârii de astăzi posibilitatea de a se da măsuri coercitive. Chiar dacă nimeni nu vrea să le dea, nu acesta este scopul", spune secretarul de stat în MAI.

Arafat atrage atenţia asupra faptului că va trebui să ne adaptăm noii realităţi, pentru că nu ne vom mai putea întoarce la viaţa de dinainte de epidemie.

"Teama noastră după ce am văzut zilele care au trecut că pentru unii relaxarea este să ne întoarcem exact cum a fost înaintea virusului. Și am spus de atâtea ori că noi nu ne putem întoarce la ce a fost înaintea virusului. Trebuie să ajungem la o relaxare și la un mod de conviețuire cu acest virus până fie își consumă efectul și nu mai are un impact sau până apare un vaccin", a spus Raed Arafat în emisiunea menţionată.

Şeful DSU a abordat şi subiectul fake-news-urilor. El crede că acestea sunt menite să manipuleze şi ar fi dictate de forțe externe. Acesta este de părere că nu există nicio îndoială că aceste atacuri au fost bine coordonate.

"Oamenii în prima lună au înțeles perfect ce se întâmplă. După care rețelele de socializare s-au umplut de fake-news-uri. Pentru unii, care știm cum să ne uităm, putem să spunem că sigur au fost anumite atacuri care au fost foarte bine coordonate. Și s-a văzut efectul. Nu aș dori să intru în speculații eu. Probabl că sunt și externe și trebuie să fim foarte atenți, pentru că unii se joacă cu noi", a atras atenţia Raed Arafat.