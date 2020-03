RAED ARAFAT, sfaturi pentru toţi românii. Cele mai simple metode să stai departe de coronavirus VIDEO

CORONAVIRUS. Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, face apel la calm şi responsabilitate, după anunţul preşedintelui privind declararea stării de urgenţă. ”Declararea stării de urgenţă este menită să ajute, să sprijine şi în nici un caz să creeze probleme”, a transmis Arafat.

Veste bună de la cercetătorii chinezi. Studiul care arată cum se comportă Covid 19 la căldură şi umiditate