Raluca Turcan: "Trebuie să creştem gradul de pregătire a profesorilor. Educaţia a fost de multe ori privită cu o lupă electorală"

Ralua Turcan a declarat pentru World Vision România că Guvernul începe să lucreze la transferul parţial al şcolii în mediul online. Vicepremierul a spus căteva din obiectivele pe care le are pentru a îndeplini acest scop.

Vorbind despre şcoala modulară, Raluca Turcan a declarat că nu au un răspuns în acest moment, însă atenția se concentrează pe următoarele direcții:

evaluare a infrastructurii școlare, urmărită de MEC dar care vine de la nivel local

o evaluare a gradului de acoperire cu tehnologie

modul în care sunt pregătiți profesorii pentru online.

"În primul, copii vor avea tablete şi acces la internet pentru că altfel nu se poate şi de asemenea, cel mai important, trebuie sa creştem gradul de pregatire a profesorile pentru predarea în mediul online", a declarat Raluca Turcan.

În decursul conferinţei live, Raluca Turcan susţine că Ministerul Educaţiei va lua în considerare ca elevii să meargă doar două săptămâni pe lună la şcoală, iar celelalte două să înveţe de acasă.

Educaţia a fost de multe ori privită cu o lupă electorală

"Educaţia a fost de multe ori - aproape aş spune că la fiecare mandat şi la fiecare schimbare de ministru - a fost privită cu o lupă electorală, să fie bine pentru toată lumea ca să nu supărăm pe nimeni. De aceea am ajuns în momentul de faţă cu educaţia din România să nu fie percepută la nivel de masă acolo unde trebuie să ajungă un stat cu un set de măsuri integrate ca o sursă de dezvoltare şi de reuşită în viaţă. Avem în momentul de faţă nişte excepţii remarcabile cu copii extraordinari, cu rezultate extraordinare, cu profesori cu har şi implicaţi, dar la nivel de masă în continuare România este o ţară a decalajelor uriaşe", a spus Turcan, în cadrul unei dezbateri online organizate de Fundaţia World Vision România.

Vicepremierul a amintit că la nivelul Guvernului a fost constituit un grup de lucru pentru pregătirea începerii şcolii.

"Am constituit la nivel de Guvern inclusiv în parteneriat cu Preşedinţia României un grup de lucru prin care pregătirea şcolii în viitorul an şcolar să nu fie lăsată pe umerii exclusiv ai Ministerului Educaţiei, ci să fie un efort comun. În acest grup de lucru este şi Ministerul Dezvoltării Regionale. De ce? Pentru că investiţii pe partea de infrastructură se pot face prin Ministerul Dezvoltării Regionale. (...) Am chemat la o discuţie care a fost foarte bună şi reprezentaţii autorităţilor locale, Asociaţiei Comunelor din România, Asociaţiei Municipiilor şi Oraşelor din România şi Asociaţiei Oraşelor din România - trei entităţi administrativ teritoriale cărora le-am spus că începerea şcolii chiar din perspectiva lor ca şi primari nu poate fi lăsată doar pe umerii Ministerului Educaţiei şi eventual ai Guvernului. (...) Au venit cu măsuri alternative despre ceea ce s-ar putea face: de la containere, de la identificare de săli în care să se ţină cursuri, practic un efort şi o deschidere care pe noi ne-au bucurat foarte tare. (...) Chiar şi confruntarea electorală care se prefigurează a fi în septembrie va avea ca element de departajare modul în care autorităţile locale înţeleg să se implice în pregătirea şcolii", a arătat Raluca Turcan.