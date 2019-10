Articol publicat in: Politica

Raluca Turcan, despre negocierile pentru susţinerea unui guvern PNL: Practic, este ţinut în viaţă Guvernul Dăncilă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Raluca Turcan, liderul deputaţilor PNL, afirmă că prelungirea negocierilor pentru susţinerea unui guvern PNL este dăunătoare şi ţine în viaţă Guvernul Dăncilă. "Dacă unii încep să joace tot felul de dansuri din acestea de cochetărie şi nu intră în forţă pentru învestirea unui nou guvern, practic este ţinut în viaţă Guvernul Dăncilă, ceea ce nu cred că-şi doreşte nimeni", a declarat Raluca Turcan luni seară, la TVR. Întrebată dacă ar opta pentru un guvern minoritar sau unul cu susţinere mai largă, Turcan a spus: "Acuma, ştiţi cum e, dragoste cu forţa nu se poate, dacă ei nu vor să guverneze, nu vor să guverneze. Pe noi ne interesează să oprim perioada aceasta de instabilitate". Citeşte şi: Guvernul Ludovic Orban. Cum arată schiţa viitorului guvern negociat la Cotroceni loading...

