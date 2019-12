Raluca Turcan, după şedinţa cu Iohannis: Săptămâna aceasta ne angajăm răspunderea pe recursul compensatoriu

UPDATE. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis, luni, introducerea pe ordinea de zi a şedinţei de plen a mai multor proiecte, printre care cel referitor la abrogarea recursului compensatoriu.



Astfel, proiectele care vor fi dezbătute de plenul Camerei Deputaţilor, sub rezerva primiri rapoartelor de la comisiile de specialitate, sunt: propunerea legislativă de abrogare a Legii 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare şi de completare a Legii 286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, propunerea legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale, au precizat surse parlamentare.



Conform surselor citate, propunerile referitoare la abrogarea recursului compensatoriu şi a pensiilor speciale au aparţinut reprezentanţilor PSD.



Alte proiecte se referă la Ordonanţa Guvernului 40/2019 privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 referitoare la alegerea preşedinţilor consiliilor judeţene, dar şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.



Sunt introduse pe ordinea de zi şi două proiecte de lege de modificare a Codului fiscal, unul dintre ele referindu-se la eliminarea supraaccizei la carburant.



Potrivit programului Camerei Deputaţilor, postat pe site-ul instituţiei, următoarea şedinţă de plen va avea loc miercuri.



Premierul Ludovic Orban, preşedinte al PNL, a declarat luni că, în cazul în care Parlamentul nu va vota iniţiativa legislativă a liberalilor privind abrogarea recursului compensatoriu, această prevedere va fi inclusă într-un proiect pe care Guvernul îşi va angaja răspunderea.

_______________

"Săptămâna aceasta ne angajăm răspunderea pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionării anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecători și pe trecerea de la doi la patru ani în ce privește școlarizarea pentru INM.



Această corectare a legislației pe Justiție este necesară CÂT MAI URGENT pentru a nu bloca sistemul judiciar. În plus, este cerută și de raportul MCV. Există un acord scris al CSM în legatură cu aceste prorogări. În ce privește recursul compensatoriu, motivarea este dată de creșterea ratei de recidivă a celor eliberați. Știm că el reprezintă lege penală mai favorabilă, dar este important ca, pentru viitor, să prioritizăm siguranța oamenilor. Atât cât rămâne în vigoare legea PSD a recursului compensatoriu, fiecare secundă cu această lege în vigoare amenință viața de zi cu zi a românilor.



Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, se va deplasa la CEDO pentru a prezenta gravitatea situației din România. În bugetul pe anul viitor vom prevedea bani pentru brățări electronice, ocuparea posturilor vacante la Autoritatea Națională a Penitenciarelor, personal de probațiune, dar și pentru construirea unui penitenciar. Nu mai avem timp de pierdut!", a scris Turcanu pe Facebook.

Citeşte şi: Turcan: Ne vom angaja răspunderea pentru abrogarea recursului compensatoriu, dacă nu va fi realizată în Parlament



Citeşte şi: Klaus Iohannis, la şedinţa Biroului Executiv al PNL: Vreau să oferim românilor la sfârşitul lui 2020 o Românie fără PSD

La sosire, şeful statului a declarat că la întâlnirea cu liberalii va discuta despre ceea ce a fost în campania electorală.



''Am făcut o campanie electorală împreună şi încă una de succes şi vrem să tragem câteva concluzii. (...) Nu cred că astăzi discutăm despre aspecte guvernamentale, cel puţin nu în prezenţa mea, asta rămâne pentru zilele următoare'', a spus Iohannis.

"Vom trage câteva concluzii după campania electorală. "Eu am mesaje pentru PNL în toate domeniile, dar le voi doza optim. Toate vor fi dozate la momentul oportun care va veni destul de repede. Dar am avut rugămintea și cred că a fost bine primită, să rezolvăm cea mai urgentă problemă, cea a bugetului. În paralel cu pregătirea bugetului se fac și alte pregătiri pe probleme urgente, dar despre acestea la momentul oportun. Toate problemele vor fi rezolvate la momentul oportun, care va veni destul de repede. În primul rând s-a avut în vedere bugetul pentru 2020, după care ne putem gândi şi la celelalte chestiuni importante", a declarat Klaus Iohannis înaintea şedinţei cu liberalii.

Şeful statului le-a reamintit liberalilor că PSD nu a fost înlaturat de la putere decât partial.

"Însumat, am discutat și m-am întâlnit în această campanie cu peste 100.000 de oameni, care au dorit să afle care sunt intențiile mele și ale PNL, iar concluzia tuturor a fost: scăpați-ne de PSD. Poate sună puțin dur, dar cu acest mesaj am câștigat prezidențialele. În consecință, să nu așteptați de la mine o schimbare de atitudine în lupta cu PSD. Bineînțeles, președintele trebuie să fie deasupra partidelor politice, dar nu în afara vieții politice.



Adversarul nostru din ultima vreme a fost PSD. Un PSD care a încasat-o de trei ori în acest an, dar cred că este bine să vă spun că PSD nu a fost înlăturat de la putere decât parțial. PSD are un număr imens de parlamentari, are un număr imens de primari, de președinți de CJ și ca atare ne bucurăm de această victorie, dar autosuficiența după această victorie ar fi cea mai mare greșeală pentru PNL. Avem în continuare alegeri și aștept de la PNL și de la noul guvern Ludovic Orban, care face o treabă foarte bună, la o implicare totală în așa fel încât la sfârșitul anului 2020 să putem să oferim românilor ceea ce își doresc: o Românie fără PSD. Ca să fiu bine înțeles. O Românie fără PSD în conducerea statului. Nu vrem să trimitem pe nimeni altundeva decât unde îi este locul, dar în conducerea instituțiilor statului nu mai este locul PSD și această chestiune vreau să fie foarte bine înțeleasă. Am spus-o de multe de multe ori în campanie și o repet, ca să o reținem împreună. PSD a inhibat dezvoltarea României în ultimii 30 de ani și românii au dovedit, pe parcursul acestui an, că-și doresc conducerea României fără PSD. Acesta este un obiectiv care trebuie urmărit în continuare", a conchis Iohannis.

Citeşte şi: Klaus Iohannis şi Ludovic Orban participă la şedinţa solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională a României