Rareş Bogdan anunţă că PNL şi-a triplat numărul de preşedinţi de Consilii Judeţene. În plus, partidul a câştigat 400 noi primării

"Sunt foarte fericit că de la 7 preşedinţi de Consilii Judeţene am ajuns la 20 de preşedinţi de Consilii Judeţene. De asemenea, e posibil să mai câştigăm la Neamţ, Maramureş, Caraş-Severin... Am câştigat judeţul Giurgiu, nu stiu încă dacă şi la municipiu. În afara judeţeleor mari pe care le aveam deja şi le-am păstrat, precum Cluj, Sibiu, Braşov, dintre judeţele mari am câştigat Iaşiul, prin Costel Alexe (ministrul Mediului), Bihorul (Ilie Bolojan), Timiş, Prahova. E o bătălie umăr la umăr la Maramureş, la Neamţ, Galaţi", a spus Rareş Bogdan, la România TV.

De asemenea, vicepreşedintele PNL are o estimare optimistă şi la nivelul primarilor. "Dacă înainte de alegeri aveam 1.100 de primării, la estimarea noastră de acum vom avea peste 1.500 primarii", a mai spus Rareş Bogdan.