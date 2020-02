Rareş Bogdan susţine că PSD a dirijat banii din sistemul de sănătate spre grupuri de interese. "În România mori cu zile dacă n-ai pile"

Liderul liberal este de părere că problema sistemului de sănătate publică din România nu este salarizarea.

"Aha, deci n-au rupt ușile să vină după ce au încercat bolșevicii să-i cumpere cu salarii mai mari? Înghițiți asta, pesediștulor, că e opera voastră! Problema nu era salarizarea, ci sistemul mizerabil, subfinanțat. Subfinanțat și deoarece banii au fost dirijați către grupuri fiduciare de interese.

În România mori cu zile dacă n-ai pile, n-ai bani și curajul să te lupți cu Inerția. Descoperi (întâmplător) o boală care se poate trata, însă din cauza sistemului mai capeți câteva", a scris Rareș Bogdan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Criticat pe motiv că "mărirea de salarii, în viziunea pnl-iştilor înseamnă "cumparăre" ori "pomană electorală", Rareş Bogdan a răspuns: "nu am afirmat aşa ceva. Am spus că au încercat să-i cumpere. Asta e părerea mea. Și tot după părerea mea, nu au reuşit. Nu înseamnă că medicii nu merită să fie plătiți după merit. Dar din câte am auzit eu din gura lor, problema principală nu e salarizarea, ci un sistem croit prost, conditţile uneori jenante de muncă, reguli imbecile".

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a făcut publică o statistică privind accesul cetățenilor români la servicii oferite de medicii de familie. Din studiu reies următoarele:

în 328 de localități (comune) nu există nici un medic de familie;

559.611 de locuitori, adică 2,52% din populația României, nu au medic de familie în comuna în care locuiesc;

din 1414 de localități (comune și orașe) lipsesc 2187 de medici de familie;

doar 1496 de localități din România (47%) au suficienți medici de familie;

271 de localități au mai mulți medici de familie decât este necesar pentru populația existentă.

Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat de alte centre universitare.