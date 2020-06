Răspunsul şocant al lui Ionel Ganea, când a fost întrebat dacă şi-a lovit fosta soţie. Cum răspunde acuzaţiilor

Ionel și Dana au împreună doi copii, Ioana și George, cel din urmă fotbalist la Viitorul. Divorțul dintre cei doi a fost definitivat la finalul anului trecut. "Nu mă afectează cu nimic ce spune fosta soție. Îmi face reclamă gratis. De ce vorbește acum, când suntem în scandal, și nu a ieșit atunci să spună? Ea a avut libertate tot timpul. Nu i-am interzis absolut nimic", a spus Ganea, la GSP Live.

Întrebat de moderatorul Costin Ștucan dacă și-a lovit fosta soție, Ganea nu a infirmat: "Au fost momente tensionate între mine și ea. Nu pot să neg. Viața nu e roz, așa cum pare la fiecare. Nu a fost totul perfect".

Citeşte şi Ionel Ganea, acuzat de soţie de VIOLENŢE TERIBILE. Mărturisire-şoc: "Lovită? Puţin spus!"

"Eu m-am căsătorit din dragoste, iar pe parcurs am realizat foarte multe. Dar dacă nu se mai poate, atunci e normal să te desparți. Vine o nouă viață, un alt început, pentru că asta e viața. Și cei din străinătate au divorțat. Beckenbauer a avut 4 neveste. Nimeni nu a spus vreodată ce am făcut bun, de exemplu că mi-am crescut nepotul singur de la o lună la un an. Presa nu a scris vreodată despre faptele mele bune pe care le-am făcut de-a lungul anilor", a mai spus Ionel Ganea.

Soţia sa, Dana, a vorbit în termeni duri despre fostul fotbalist, pe care l-a acuzat de violență fizică. "Golanii care lovesc femei merită la pușcărie. Sunt în continuare agresată verbal, dar acesta este stilul lui și doar așa știe să se exprime. Pot spune că îmi este rușine că este tatăl copiilor mei. Se poate vedea clar ce respect a avut față de familia lui. Dar, una peste alta, sunt mândră, bucuroasă și fericită că am avut curajul să merg până la capăt".