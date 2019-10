Articol publicat in: Justitie

Răsturnare de situaţie în cazul pădurarului ucis. Procurorii au schimbat încadrarea

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 45 min) // Sursa: romaniatv.net Bombă în cazul pădurarului găsit împulcat intr o padure din Mararmures. Noul procuror a schimbat încadrarea în omor calificat. Se exclude varianta ca pădurarul să se fi impuscat singur. Procurorii au schimbat încadrarea dosarului în cazul pădurarului împușcat în Maramureș. Procurorii au schimbat încadrarea în "omor calificat" în dosarul pădurarului împușcat în Maramureș. Astfel că anchetatorii exclud varianta prin care pădurarul s-ar fi împușcat singur, susține România TV Procurorul s-a sesizat din oficiu cu privire la două infracțiuni, precum ultraj și uz de armă fără drept. Până în acest moment este deschisă o cercetare în rem și nu s-a formulat încă o acuzație penală față de vreo persoană. Cele trei persoane suspecte au fost sesizate de autorități să rămână în proximitatea locuințelor pentru că ar putea fi reaudiate. Principalii suspecți sunt în continuare liberi și își susțin nevinovăția. Pădurarul ucis era tată a trei copii. El a fost împușcat în spate cu propria armă de vânătoare. Un pădurar în vârstă de 37 de ani din Maramureș a fost găsit mort, împușcat în spate cu o pușcă de vânătoare, într-o zonă montană din vecinătatea localităţilor Lăpuşul Românesc şi Rogoz, cel mai probabil fiind atacat de hoţii de lemne, a declarat miercuri noaptea prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, Bogdan Gabor, transmite Agerpres. loading...

