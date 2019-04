Răzvan Ciobanu a murit într-un teribil accident rutier. Maşina s-a făcut zob, decesul a fost declarat pe loc FOTO

Razvan Ciobanu a murit in urma accidentului produs in jurul orei 7.00. Din primele informatii, creatorul de moda se afla singur in autoturism, iar accidentul s-a produs in urma neadaptarii vitezei.

„Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Săcele spre Năvodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un bărbat de 43 de ani, a condus un autotirism, a părăsit partea carosabilă și a acroșat copaci dintr-un stufăriș. Conducătorul auto a fost găsit decedat”, a transmis un oficial IPJ.

Din primele imagini de la locul accidentului se poate observa ca in urma impactului automobilul a suferit avarii severe, iar mai multe bucati din autoturism s-au imprastiat pe mai multe zeci de metri. Razvan Ciobanu, in varsta de 43 de ani, a fost proiectat în afara autoturismului în urma impactului.

În autoturism s-ar mai fi găsit un act de identitate, însă în interiorul mașinii se afla doar șoferul, Răzvan Ciobanu, 43 de ani, care a fost găsit decedat de către echipajul de ambulanță sosit la fața locului.

Vom reveni cu amănunte.