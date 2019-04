Răzvan Ciobanu, omagiat de colegii de breaslă: "Un geniu creator, un suflet neînţeles"

Adina Buzatu: "La revedere, prieten drag!".

Cunoscutul creator de modă Cătălin Botezatu a reacționat după moartea lui Răzvan Ciobanu într-un complit accident rutier.

”Am aflat cu stupoare această veste. Nu-mi vine sa cred că viața lui s-a terminat atât de repede, într-un mod atât de tragic”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru Click. Părerile de rău sunt inutile acum. Ne pare tuturor rău că ne despărțim de un om, de un designer bun. Din câte știu eu nu era un vitezoman, efectiv nu știu cum s-a întâmplat. E trist că a plecat dintre noi atât de devreme. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

"A mai plecat un suflet dintre noi...Un geniu creator, un suflet neinteles, un prieten drag care se retrasese cumva in lumea lui, un spirit curajos, un om cu vointa dar si cu slabiciuni, o minte inteligenta care a avut o voce despre cum e sa fii 'altfel' intr-o societate plina de prejudecati. S-a stins prea repede si intr-un mod tragic. Singur. Cu gandurile lui, poate cu patimile lui...Mie mi-a fost un bun prieten. Ma pomenea mereu ca am fost prima femeie care a imbracat prima lui creatie de designer. El n-a inteles ca onoarea a fost de partea mea. Imi spunea 'Diva' si a scris mereu cele mai frumoase articole despre mine , in anii '90 cand eu eram model iar el era jurnalist. Am amintiri nepretuite cu Razvan Ciobanu. Dumnezeu sa te odihneasca!", a scris Dana Săvuică.

"Ai plecat în Săptămâna LUMINATĂ, să-i încânţi pe cei din Rai, cu talentul şi bunătatea ta! Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău!", a scris Romaniţa Iovan.

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineaţa, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea a lovit mai mulţi copaci.