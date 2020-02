"Regele" fotbalului, într-o stare îngrijorătoare. Îi este ruşine să fie văzut, nu mai vrea să iasă din casă

Câștigător a trei Campionate Mondiale, Pele, în vârstă de 79 de ani, are probleme cu un șold de ceva timp și are nevoie de un cadru de susținere pentru a se putea deplasa. La multe apariții publice, Pele folosește un scaun cu rotile. "Este foarte retras", a declarat fiul său Edinho, pentru TV Globo. Fostul jucător are probleme de sănătate de ani de zile și a fost operat de prostată în 2015.

"Imaginați-vă, el este Regele, a fost mereu o persoană importantă, iar acum nu poate să mai meargă", a povestit Edinho. "E rușinat, nu vrea să iasă din casă sau să fie văzut, nu vrea să facă nimic daca presupune ieșirea din casă".

Fiul lui Pele a spus că tatăl său se află într-o stare destul de fragilă, pentru că nu s-a recuperat complet după operația de proteză de șold, iar problemele de locomoție au declanșat o despresie.

În iunie 2020 se vor aniversa 50 de ani de la câștigarea ultimului titlu mondial de către Pele, cu ceea ce este considerată a fi cea mai bună echipă a tuturor timpurilor. Fotbalistul a înscris 1281 de goluri în cele 1363 de partide disputate în cariera sa de 21 de ani, inclusiv 77 de goluri în 91 de selecții în naționala Braziliei.