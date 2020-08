Regizorul Cristi Puiu, după discursul de la TIFF: "Dictatura este un lucru mult mai periculos decât pandemia"

Regizorul Cristi Puiu a mărturisit faptul că a fost supărat înainte de discursul de la TIFF pentru că a fost ţinut jumătate de oră până să intre, dar şi din cauza frigului, ţânţarilor şi măştii.

"Eram foarte supărat când am început să vorbesc la Cluj, ne-au ţinut jumătate de oră până să intrăm. Au fost mai mulţi factori: masca, frigul, tânţarii. Am cerut să vorbesc fără mască, ne-am născut fără mască. Aceste măsuri sunt tranzitorii (...) Ştiţi ce mă deranjează la toată povestea asta? Frica din ochii omului! Mă gândesc la fetele mele şi nu am soluţie. Conceptul de afară a dispărut. Cred că lucrurile se vor rostogoli progresiv până în fundul Iadului. Televiziunile şi politicienii nu au făcut decât să injecteze frica în noi! De ce nu dau toate cifrele?"

De asemenea, Cristi Puiu a avut şi un mesaj pentru autorităţi, susţinând faptul că dictatura este un lucru mult mai periculos decât pandemia.

„Cred că dictatura este un lucru mult mai periculos decât pandemia (...) Să coboare de pe cal şi să vorbească cu poporul. Să nu-i mai trateze pe oameni ca pe nişte vite. Opriţi-vă cu frica, frica, frica!", a declarat regizorul potrivit Libertatea.

Regizorul Cristi Puiu a ţinut un discurs înaintea prezentării filmului său, Malmkrog bt Cristi Puiu, la Transilvania International Film Festival (T.I.F.F.), în care a declarat că este nemulţumit de obligația de a purta mască în spațiile deschise, dar a făcut și o analogie între cei care se opun restricțiilor și eroii care și-au dat viața la Revoluția din 1989.