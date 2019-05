REŢETA ZILEI: Cuiburi cu spanac

Cuiburi cu spanac

Ingrediente Cuiburi cu spanac

300 gr spaghette

200 gr spanac

1 galbenus fiert

1 galbenus crud

100 gr smantana

1/2 praz

1 lingura unt

1 rosie

1 lingura faina

sare, piper

Mod de preparare Cuiburi cu spanac

Se fierb spaghettele al dente in apa cu sare si o lingura de ulei. Se scurg si se trec sub un jet de apa rece.

Calim in unt incins prazul tocat marunt doar cat sa se inmoaie apoi adaugam faina, spanacul bine scurs, galbenusul crud si galbenusul fiert pasat cu furculita.

Amestecam sosul astfel obtinut cu spaghettele .

Cu ajutorul unuei furculite le modelam in forma de cuiburi. Rosia o coacem in cuptor (eu am avut rosie in suc propriu, nu a fost proaspata) , o taiem feliute mici si garnisim cuiburile.

