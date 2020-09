RETETE CASTRAVETI MURATI. Ingredientul bunicii care îi va face fericiţi şi pe cei mai mofturoşi din casă. Cum îi face Jamila

REŢETE CASTRAVETI MURAŢI:

Ingrediente

1 kg castraveti

cateva crengute de marar

cativa catei de usturoi

2-3 linguri de sare

1 litru apa minerala

Mod de preparare

Spala castravetii si taie-le capetele. In 2-3 borcane pune cate putin marar si usturoi taiat marunt. Baga apoi castravetii in ei. Acopera-i cu alte crengute de marar.

Dizolva sarea in apa minerala si imparte-o in mod egal intre borcane. Baga borcanele in frigider. Dupa 24 de ore vei avea pe masa castraveti murati.

Poti sa incerci aceasta reteta de castraveţi muraţi în saramură

Ce îţi trebuie?

4 kg de castraveţi

3 morcovi mari

20 căţei de usturoi

3-4 beţe de mărar

4 bucăţi de hrean

1 pachet de piper negru boabe

6-7 tije de ţelină

1 pachet de boabe de muştar

10 frunze de dafin

5 litri de apă

5 linguri de sare

Cum se prepară?

Se aleg borcanele în funcţie de dimensiunile preferate ( fie de dimensiuni mici, fie 2-3 de dimensiuni mai mari). În fiecare borcan se pun câte 1-2 beţe de mărar, 3 căţei de usturoi, morcov feliat, jumătate de rădăcină de hrean, câteva boabe de piper, 2 frunze de dafin şi boabe de muştar.

Mai apoi, castraveţii se aranjează bine în borcane, astfel încât să nu rămână locuri goale între ei. Apa se fierbe cu sarea şi se toarnă peste castraveţii din borcane. Recipientele se închid cât se poate de strâns şi se pun într-un loc ferit de soare.

Peste o zi, scurgeţi apa din borcane înapoi în cratiţă şi o puneţi la fiert preţ de cinci minute, pentru ca mai apoi să o turnaţi din nou în borcanele cu castraveţi.

După preferinţe, procedeul se poate repeta şi a treia oară, pentru a ne asigura că legumele nu se vor înmuia.

La sfârşit, se închid bine capacele, iar borcanele se pun cu fundul în sus, pe un prosop, până devin reci. Se pot păstra pe rafturile din cămară sau oriunde altundeva, chiar şi la temperatura camerei.

Rețetă de castraveți murați în saramură

ea mai bună rețetă de castraveți murați în saramură este foarte simplă și garantează un rezultat excelent, cu un gust la fel ca la mama acasă. Un secret face ca murăturile să se mențină crocante.

Ca să iasă gustoși și crocanți, castraveții se pun la murat în saramură când este mai răcoare afară, adică în septembrie sau octombrie.

Rețetă de castraveți murați în saramură. Ingrediente, pentru un borcan de trei litri

2 kilograme de castraveți mici sau medii

1,5 litri de apă

30 de grame sare neiodată (aproximativ o lingură și jumătate)

4-5 căței de usturoi decojiți și tăiați în două

100 de grame de hrean tăiat în fâșii lungi (6 sau 8 fâșii)

2-3 fire de cimbru uscat

2 -3 fire de mărar uscat, cu tot cu tije

1 ardei iute

1 morcov tăiat rondele – opțional

1 lingură de oțet alimentar

Prima regulă pentru obținerea unor murături gustoase este alegerea unor castraveți tari, mai mici și cât mai drepți. În acest fel, vor încăpea de minune în borcan. Pentru mai multe borcane, se multiplică ingredientele de mai sus.

Rețetă de castraveți murați în saramură. Mod de preparare

Rețeta începe cu spălarea castraveților cu apă rece și lăsarea lor la scurs. Castraveții trebuie să fie curățați bine, înainte de a fi puși în borcane.

Apoi, se curăță hreanul și se taie în fâșii lungi. După aceea, se curăță cățeii de usturoi, ce se taie în două-trei bucăți. Ulterior, se spală ardeii iuți și se pregătesc și cimbrul și mărarul uscat.

Începe așezarea în borcane. Pe fundul fiecărui borcan se formează câte o coroană din tije de mărar, cimbru și două fâșii de hrean. Apoi, se pun castraveții, în picioare.

Vine rândul câtorva bucățele de usturoi și a unui ardei iute. Ulterior, se pune cel de-al doilea strat de castraveți, apoi din nou căței de usturoi și fâșii de hrean. La ultimul strat, se pun castraveții pe orizontală. Aici își pot găsi locul ardeii curbați.

Se mai pot pune și rondele sau fâșii de morcov în borcanele cu castraveți murați, pentru culoare. La final, se pun ultimele fire de mărar și cimbru uscat și ultimele fâșii de hrean, răsucite într-o coroniță.