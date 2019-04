Retete de cozonaci. Cum sa faci cel mai gustos si pufos cozonac de Pasti

Retete de cozonaci. Traditionalul cozonac de Pasti simbolizeaza painea dulce a Invierii si a renasterii. Desi cozonaci se mai pregatesc si pentru masa de Craciun sau la alte sarbatori religioase, simbolistica lor pascala este usor umbrita de pasca. Insa, in biserica este reprezentata jertfa Mantuitorului, prin stropirea cozonacului cu vin sfintit.

Retete de cozonaci. Cozonacul de Pasti este si va ramane un simbol al transformarii spirituale. Prin dospire, aluatul creste, asemenea credintei care dezvolta sufletul unui om.

Retete de cozonaci de Pasti #1: Cozonac pufos si fara framantare

Mod de preparare Cozonac pufos si fara framantare

Cernem faina de doua ori intr-un vas, punem un praf de sare, drojdia o amestecata cu 2 linguri de zahar si putin lapte si o asezam intr-o adancitura pe care o facem in faina, presar putina faina deasupra drojdiei si o las sa infloreasca.

Dupa aprox 10 min drojdia a inceput sa creasca, adaug galbenusurile (5 buc), zaharul (mai opresc 2-3 linguri de zahar pentru umplutura), margarina topita, uleiul, coaja de lamaie si de portocala si treptat adaug laptele. Amestecam bine ingredientele, adaugand lapte treptat, va rezulta un aluat destul de lipicios, dar nu trebuie sa fie vartos. Ingredientele doar le-am amestecat bine, nu am framantat.

Acopar vasul cu un prosop de bucatarie si il asez intr-un loc calduros caldura si fara curenti de aer pana cand aluatul isi va dubla volumul (aprox 1 ora).

Cat timp aluatul creste pregatim compozitia pentru umplutura din albusurile batute spuma cu un praf de sare, cu zaharul, nuca si cacao, omogenizand bine.

Tavile se ung bine cu ulei si se pudreaza cu faina.

Dupa ce aluatul a crescut, ung bine cu ulei blatul de lucru, impart aluatul in 4 parti egale, rezultand astfel 2 cozonaci, pentru ca o sa impletesc/rasucesc usor doua cate doua din sferturile de aluat.

Fiecare sfert de aluat in prelucrez usor (cam 1 min) pe blatul de lucru uns cu ulei, pentru ca aluatul sa fie mai legat, el intind usor cu degetele si podul palmelor, ii dau o forma dreptunghiulara, cu latimea nu mai mare decat tava de cozonac, asez din compozitia pentru umplut, rulez aluatul.

Rulourile astfel pregatite, doua cate doua le rasucesc si le asez frumos in tavile de cozonac.

Mai las la crescut cozonacii si in tavi asezati, in loc cald, de obicei pe aragaz, cu cuptorul pornit sa fie si el incins.

Cam dupa o jumatate de ora cozonacii au crescut, nu-mi ramane decat sa bat bine un ou si cu o pensula sa dau pe deasupra cozonacilor, ca doar e sarbatoare si toata lumea se gateste...apoi in cuptor cu ei, la 190 grade, pana cand se vor coace si rumeni frumos deasupra, ai mei au pretrecut cam o ora in cuptor. Am testat cu scobitoarea sa vad daca s-au copt, i-am scos pe un suport de lemn si asezati pe o parte ii las sa se raceasca pentru a-i scoate din tavi.

* Toate ingredientele sa fie la temperatura camerei.

** Nu deschideti cuptorul in primele 30 min de la introducerea cozonacilor.

Pofta buna!

