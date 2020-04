Retete de Pasti: Frigarui marinate de miel

Mod de preparare Retete de Pasti: Frigarui marinate de miel

Tai carnea in cuburi de 3/3 cm. Speli ciupercile si le tai jumatati. Rosiile le tai in 6. Pui apoi bucatile de carne, ciupercile si cepele taiate felii in sosul de miere, menta si lamaie si le lasi 20 de minute, la marinat.

Aranjezi frigaruile astfel:

un cub de carne, 1 felie de rosie, 1 cub de carne, 1 jumatate de ciuperca, 1 cub de carne, 1 felie ceapa. Alternezi pana cand umpli frigaruia, apoi o treci prin sos. Din cantitatile date formezi 6 frigarui. Le asezi pe gratar si le stropesti cu sos.

Sosul se pregateste astfel:

Amesteci mierea cu sucul de lamaie si apa si le incalzesti la foc mic. Adaugi apoi menta tocata, untul si amesteci bine.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: