Rică Răducanu a suferit complicaţii după operaţie. "Sunt mort, nu mai pot, tată! Am plâns şi eu, şi soţia"

Problemele de sănătate pentru Rică Răducanu devin din ce în ce mai grave. Fostul mare portar a declarat în exlusivitate pentru România TV că au apărut complicaţii de ultim moment după operația de prostată la care a fost supus săptămâna trecută.

Intervievat telefonic de România TV, Rică Răducanu a răspuns: "Nu mă mai deranja, că sunt mort tată. Mi-a scos sonda, nu merge nimic, nu îmi găseste hiba, nu ştiu ce dracu. Mai mă ţine aici. Să vedem că nu mai suport, sunt mort, nu mai pot, tată! Ce să mai? Sunt la pământ am plâns şi eu, a venit şi nevastă-mea şi a plâns. Eu aşa nu am mai păţit. Sunt mort, nu ştiu ce să zic. Păi, eu am fost operat miercuri şi a zis că îmi dă acasă drumul mâine şi unul a venit joi, l-au operat şi cu mine aici, la fel, la fel, dar mai mare prostata şi a plecat astăzi", a mai spus fostul portar al Rapidului.

Rică Răducanu a ajuns la spital în urmă cu o săptămână, iar medicii au decis atunci că are nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.