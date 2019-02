Riscuri la care e expus un copil ce nu doarme suficient

Simptome ca scolarul nu are parte de un somn suficient:

– invatarea si fixarea dificila a noilor informatii;

– probleme in concentrarea pe o perioada mai indelungata de timp;

– reactie greoaie in cazul unor timpi sau termene limita;

– dificultate in a lua decizii sau in a alege atunci cand i se dau mai multe variante;

– rezolvarea problemelor cu dificultate

– memorie scurta;

– control insuficient asupra propriilor emotii si comportament neadecvat in situatii limita;

– nivel scazut de interactiune cu grupul de elevi;

– adaptabilitate redusa la situatii noi.

Daca puiul tau nu se odihneste destul ii poate lua mai mult timp ca sa indeplineasca o anume sarcina.

El poate chiar deveni demotivat in rezolvarea temelor primite la scoala si a sarcinilor de acasa.

Un studiu publicat recent (iulie 2013) in Jurnalul de Epidemologie si Sanatate Generala arata ca la varsta de 3 ani copiii au cea mai mare rata de program de culcare neregulat – 20% dintre copiii inclusi in aceasta cercetare merg la somn la alta ora in fiecare zi. Atat fetele, cat si baietii care nu merg la somn la aceeasi ora in fiecare noapte (la varsta de 3 ani) au apoi scoruri scazute la citit, matematica si orientare spatiala.

Testele au aratat ca fetele de 7 ani, care au ore de culcare neregulate sunt predispuse la a avea scoruri scazute la toate masuratorile cognitive intreprinse. In schimb, baietii de aceeasi varsta, care au si ei ore neregulate de culcare nu au inregistrat nici o diferenta de scoruri fata de cei cu orar de somn regulat.

