Robert, fiul lui Brigitte Pastramă, dezvăluiri cutremurătoare. A dormit pe bancă în parc: "Cerşeam un leu să îmi iau o sticlă de apă"

„Am dormit pe bancă, aceasta este una dintre ele. Aveam momente când cerșeam un leu să îmi iau și eu o sticlă de apă sau ceva de mâncare. Mai era o bancă pe care voiam să dorm, dar acolo am fost cu Ilie Năstase și Brigitte și mi-a fost rușine. Acum am datorii multe, pe care le voi plăti cu banii de pe moștenire.

Mă trezeam cu bodyguarzi, persoane cunoscute ori oameni care erau în aceeași situație. Când mă întâlneam cu oameni cunoscuți le spuneam că am adormit așa fără să vreau.

Am scris niște versuri pentru mama mea, pe care aș vrea să le asculte, pentru că ea nu a avut niciodată încrederea în mine că pot face o carieră din asta. Dragă mama dă-mi echipamentele înapoi, lasă-mă să îmi văd de pasiunile mele, lasă-mă să fac artă", a mărturisit fiul lui Brigitte Pastramă.

Rober Sfăt a mai dezvăluit că după moartea tatălui său, Octavian, Brigitte a vândut o proprietate moștenită de la răposat, însă el nu a văzut nici un șfanț de la mama sa, fiind, totodată, manipulat să semneze contractul de vânzare.

Surpriză! Ce mesaj i-a trimis Ilie Năstase lui Robert, fiul rebel al lui Brigitte Pastramă

„Această femeie și-a însușit o casă, în localitatea Drâmbovița, din Timișoara. Pe care a vândut-o și fără semnătura mea nu a putut să o vândă. Aveam 18 ani, iar acum am 19 ani jumătate, iar din câte știu eu 3 din 4 primește copilul, iar 1 din 4 primește mama, legal vorbind.

Iar eu am fost de acrod am fost de acord să primesc doar 2 pe 3 din acea valoare. După care mi s-a adus în față că aș primi doar 1 pe 3 din valoarea aia, bani pe care nu i-am primit nici astăzi“, a povestit fiul lui Brigitte Sfăt.

Ilie Năstase, desfiinţat de fiul lui Brigitte Sfăt

Robert Sfăt, fiul lui Brigitte Sfăt, i-a adus acuzații grave lui Ilie Năstase. Tânărul a vorbit despre actele de violență de pe vremea în care locuia cu mama lui și fostul mare sportiv.

"Ilie Năstase mi-a spus că nu aș avea dreptul să fiu fiul lui. Mi-a spus că sunt un golan și că o să fac pușcărie. În alte evenimente nu vreau să discut, cum ar fi tricouri rupte. Ilie a făcut armata, răspunsul e aici", a spus Robert la Xtra Night Show.

Ilie Năstase nu a vrut să comenteze declarațiile făcute de Robert și a mărturisit că nu îl interesează viața fostului fiu vitreg.

"Am nevastă, am copii, nu mă interesează de acest băiat. Eu vreau să îi transmit să își vadă de treaba lui, să fie sănătos, să se ducă unde vrea el. Nu mă interesează ce face el în viață!", a spus Ilie Năstase la Antena Stars.

Primele declaraţii ale fiului lui Brigitte Pastramă. Cum răspunde tânărul acuzaţiilor de furt şi lovire aduse de mama sa