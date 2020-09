Robert Negoiţă, atac dur la adresa Gabrielei Firea: M-am săturat să fiu oprit de cetăţeni care îmi reproşează că nu au apă caldă

"Eu m-am saturat sa fiu oprit de cetateni pe strada care imi reporseaza ca nu merge lunmina, ca nu au apa calda, ca sunt gropi. Ca sa nu mai vorbim de ce dezastru lasa in urma companiile municipale, RADETUL.

M-am săturat sa fim certati de cetateni din cauza lor. I-am spus Gabrielei Firea si imi spunea ca nu are bani. I-am oferit sprijin. I-am spus 'îti dau eu bani, iti dau utilaje. Nu mai lucra cu firme care costa de trei ori mai mult'. Nici nu ma auzea. I am spus explicit:' Măi Gabi, rezultatele astea trebuie imbunatatite", a declarat Robert Negoiţă la România TV.

Gabriela Firea a avut o răbufnire la adresa lui Victor Ponta și a lui Robert Negoiță. Ea exclude orice fel de apropiere de cei doi și îi acuză că au vrut să îngroape PSD.

Întrebată dacă i-a reproșat lui Marcel Ciolacu faptul că l-a invitat pe Robert Negoiță să se întoarcă în PSD, Gabriela Firea a răspuns: "Nu i-am reproșat dl. președinte Ciolacu nimic, suntem colegi și nici nu vreau să dau apă la moară celor care știu că pe vremuri așa se purta politica, se acumulau frustrări, sentimente negative și, la momente oportune, se opera sau se proceda la trădări, din care pierdea întregul partid sau cetățenii României, pentru că noi am venit să facem politică pentru cetățeni. Noi nu am venit aici pentru că nu aveam ce să facem acasă sau pentru că nu aveam o meserie. Am fost profesor, jurnalist, nu am venit să mă căpătuiesc din politică, aveam un salariu enorm în presă față de ce salariu am avut ca senator sau ca primar."

