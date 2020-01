Robert Turcescu, despre nou implicatul în politică Moise Guran: "Omul e un melc fără coloană, acum patru ani se dădea fată mare"

”Nu pot decât să mă bucur că Moise Guran pleacă din presa: mi-era o milă de emisiunea "România în direct", în ce hal ajunsese... Acu' nu știu ce-o să se aleagă de USR, dar nici nu mă frământă”, a scris deputatul PMP Robert Turcescu pe Facebook.

După un timp,Turcescu a revenit: ”Câţiva amici m-au intrebat dacă am ceva cu Guran şi de ce i-am tras o smetie. Da, am! Omul e un melc fără coloană care acum patru ani se dădea fată mare, că el nu intră în politică, pentru că îi pute, că "detestă jurnaliștii care îşi abandonează meseria" samd (vezi textul de mai jos!). Băi, Gurane, toţi cei care te cunosc ştiu cum eşti, de fapt: gură mare şi cam atât. Partea buna e că acum, odată intrat în politică, se vor convinge şi alţii câte parale faci”.

Robert Turcescu a postat pe Facebook ce declara Moise Guran în 2015.

"Înainte să apară orice fel de sondaje secrete, făcute de nu ştiu cine, vă spun doar atât: nu detest nimic mai mult decât detest un jurnalist care îşi abandonează meseria pentru a intra in politică. E o indecenţă în sine faţă de ea (de meserie), faţă de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri în meseria lor de bază) dar este şi o trădare faţă de public".

„Sunt multi care cred ca, daca eu as fi prim-ministru, as face nu stiu ce. Am multe idei, e adevarat, dar, inca o data, eu sunt doar un om bun de gura. Ma pricep, adica, la comunicare. Nu ma vad altceva, pentru ca la asta ma pricep si atat. Sunt jurnalist de la 19 ani. Nu am facut nimic altceva in viata si nici nu cred ca o sa fac altceva pana la pensie", mai declarat Moise Guran în Formula AS în 2011.

"Când am zis că e doar bun de gură n-am făcut decât să-l citez, după cum vede!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Robert Turcescu.

