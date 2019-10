Articol publicat in: Sport

ROMANIA - NORVEGIA 2019. Veste bună pentru toţi copiii care vor veni pe Arena Naţională

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA - NORVEGIA 2019. Marți, începând cu ora 21,45 se joacă România-Norvegia, în preliminariile EURO 2020, iar suporterii primesc o veste bună de la Metrorex. ROMANIA - NORVEGIA 2019. Programul trenurilor de metrou va fi prelungit marți, în seară partidei cu Norvegia, conform unui comunicat de presă: ”Ministerul Transporturilor şi Metrorex, alături de Federaţia Română de Fotbal, vin în sprijinul publicului participant la partida de fotbal dintre selecţionatele României şi Norvegiei, ce se va desfăşura pe Arena Naţională şi anunţă că marţi, 15 octombrie 2019, trenurile vor circula, pe toate magistralele de metrou, după un program prelungit cu o oră. Ultimele trenuri de metrou vor pleca de la staţiile capăt de magistrală la ora 00:30 pe Magistrala 1, Magistrala 2 şi Magistrala 3, respectiv la ora 00:45 pe Magistrala 4. Intervalul de circulaţie între trenuri va fi de aproximativ 10-12 minute.

Partida de fotbal ce se va desfășura în data de 15 octombrie 2019 este un eveniment de interes public și de importanță națională pentru calificarea la EURO 2020.” se arată în document. Ianis Hagi a notat, duminică seară, pe pagina sa de Facebook, că numărul 10 pe care îl poartă la echipa naţională reprezintă “o mândrie uriaşă”, care îl oblige să dea totul pe teren. “Numărul 10 şi tricoul naţionalei. O mândrie uriaşă care mă obligă să dau totul pe teren pentru România. Lupta pentru calificare continuă şi acum gândul şi energia noastră este îndreptată spre meciul cu Norvegia. Hai, România!”, a scris Ianis Hagi. Meciul România – Norvegia, din preliminariile Euro-2020, se va disputa marţi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională. Partida se va juca fără spectatori, dar cu peste 30.000 de copii în tribune. loading...

