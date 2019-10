Articol publicat in: Sport

ROMANIA NORVEGIA. Contra a stabilit "PRIMUL 11". Care sunt adversarii de care SE TEME

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA NORVEGIA. Cosmin Contra, selecţionerul "tricolorilor", a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că meciul pe care România îl va disputa cu Norvegia va fi foarte greu. România - Norvegia se joacă, marţi, de la ora 21:45, în direct la Pro TV. Foto: Facebook FRF ROMANIA NORVEGIA. Cosmin Contra a declarat că jucătorii săi sunt pregătiţi şi s-au antrenat foarte bine pentru partida România - Norvegia. ROMANIA NORVEGIA. "Nu m-a surprins egalul Norvegiei cu Spania, Norvegia a făcut un meci foarte bun, mai ales din minutul 70. Mă aştept la un meci foarte greu, din punctele de vedere, dar suntem pregătiţi, ne-am antrenat foarte bine şi sperăm să facem un meci foarte bun. Norvegia este o echipă puternică atât fizic, sunt o echipă redutabilă la fazele fixe, dar cred că Odegaard şi King sunt cei mai periculoşi jucători. Echipa Norvegiei este la acelaşi nivel cu echipa Suediei, poate cu o viteză în plus. Cu un rezultat pozitiv, suntem mai aproape de calificare. La niciun meci nu le spun jucătorilor să evoluăm la egal. Am mare încredere în jucători şi sper ca mâine să ne facă fericiţi pe toţi. În principiu, m-am hotărât în privinţa echipei. Criticile vor exista şi există în lumea fotbalului, mi-aş dori să câştigăm mâine şi trebuie să avem încredere în băieţii ăştia. Depindem de noi pentru a ne califica, avem un meci acasă cu 30.000 de copii, sunt sigur că băieţii vor da totul pentru a câştiga", a declarat Cosmin Contra. ROMANIA NORVEGIA. Meciul România - Norvegia se va disputa, marţi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, în Grupa F a preliminariilor pentru Euro 2020. loading...

