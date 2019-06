România riscă să joace fără spectatori cu Spania. Comunicatul oficial al FRF

FRF risca sa fie sanctionata ca urmare a scandarilor xenofobe ale suporterilor romani prezenti in Malta. Riscul e cu atat mai mare cu cat suporterii romani sunt recidivisti.

"Federatia Romana de Fotbal se delimiteaza de actiunile grupului de spectatori care a luat loc in sectorul suporterilor romani la meciul din Malta de luni seara si a folosit scandari xenofobe pe parcursul jocului. FRF nu tolereaza un astfel de comportament care contravine regulamentelor in vigoare ale tuturor competitiilor sportive si care nu face cinste niciunui sustinator al nationalei Romaniei. Prin astfel de actiuni, cei responsabili ii pot priva pe toti suporterii romani de sansa de a incuraja echipa nationala de pe stadion. Federatia Romana de Fotbal le multumeste tuturor fanilor care au fost prezenti atat in Norvegia, cat si Malta, si au ales sa sustina intr-un mod civilizat echipa nationala a Romaniei", se arata in comunicatul FRF.

MALTA - ROMÂNIA 0-4 în GRUPA F din preliminariile EURO 2020. Vezi CLASAMENTUL

Anul trecut, din cauza comportamentului spectatorilor, "tricolorii" au jucat cu portile inchise meciurile cu Muntenegru si Lituania, din UEFA Nations League.