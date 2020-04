Rugaciune de multumire. Cele mai puternice rugaciuni de multumire. Spune-le zilnic!

Rugaciune de multumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toata milosti­vi­rea si indurarea, Care ai ne­­masurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oa­meni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie mul­tumire pentru binefa­cerile de care m-ai invrednicit pe mine, nevrednicul robul Tau.

Te sla­vesc, Te laud si Te cant ca pe un Domn, Stapan si Facator de bine. Si iarasi cazand inaintea Ta, Iti multu­mesc si cu smerenie ma rog nemasu­ratei si negraitei Tale milostiviri ca si de acum inainte sa-mi daruiesti faceri de bine, ca sa sporesc in dragostea de Tine si de aproapele meu. Izbaveste-ma de tot raul si necazul. Daruieste-mi liniste. Si ma invredniceste ca in toate zilele vietii mele totdeauna multu­mire sa-Ti aduc si sa graiesc si sa cant cele preabune Ta­talui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.

Amin!

Rugaciune de multumire catre Maica Domnului

Preasfanta Fecioara, Preacurata Maica Nascatoare de Dumnezeu, Iti multumesc ca ne esti si noua Mama Buna, Iubitoare si Grabnic Ajutatoare! Iti multumesc pentru toate icoanele Tale facatoare de minuni si pentru tot Harul care se revarsa prin ele! Iti multumesc Maicuta pentru toate comunicarile Tale sfinte, pentru sanatate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mama Iubitoare fata de noi toti!

Iti multumesc ca nu ne lasi prada celui rau, ci ne aperi si ne acoperi sub Sfant Acoperamantul Tau! Iarta-ma Maicuta pentru multele mele pacate si Te rog ajuta-ma sa ma pocaiesc pentru toate greselile mele din aceasta viata! Iti multumesc ca Te rogi pentru noi si ca duci rugaciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca sa ne ajute sa trecem din viata aceasta la viata vesnica! Iti multumesc Maicuta ca Te rogi pentru intoarcerea la credinta a celor din familia mea, dar si a celor care-L cauta pe Dumnezeu si inca nu L-au gasit! Iti multumesc Maicuta pentru grija Ta de Mama, pentru iubirea Ta sfanta si pentru tot ajutorul Tau! Si eu Te iubesc, Te preamaresc si Iti multumesc pentru toate!

Amin!

