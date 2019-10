Articol publicat in: Extern

Sagrada Familia, blocată de manifestanţi care protestează faţă de condamnarea la închisoare a separatiştilor catalani

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Demonstranţi care protestează împotriva condamnărilor la închisoare primite de liderii separatişti catalani au blocat vineri intrarea în catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei, relatează dpa. Mulţimea care scanda apeluri la secesiunea Cataloniei de Spania s-a adunat în cursul dimineţii în faţa celebrei catedrale construite după un proiect al arhitectului Antonio Gaudi.



Pe contul de Twitter al catedralei au fost postate informaţii potrivit cărora turiştii nu au reuşit să intre în biserică, dar şi-au putut anula biletele online. Sagrada Familia este printre cele mai populare atracţii turistice din Spania, informează Agerpres



Protestul face parte dintr-o grevă generală mai amplă care a dus la anularea de zboruri şi la blocarea unor drumuri în regiune, relatează a ceeaşi sursă. Grevă generală şi manifestaţie la Barcelona după a patra noapte de violenţe în Catalonia Separatişti catalani se adunau vineri - la o ”grevă generală” şi manifestaţii în masă, după o a patra noapte pe baricade şi violenţe - la Barcelona, unde se anunţă punctul culminant al mobilizării lor împotriva condamnării liderilor separatişti de către justiţia spaniolă, relatează AFP. La Barcelona, un oraş frecventat de turişti internaţionali, efectele grevei erau evidente. Circulaţia era foarte slabă pentru o o zi din săptămână pe celebrul bulevard Ramblas, iar Opera Liceu şi-a anulat reprezentaţia vineri, în timp ce majoritatea standurilor din Piaţa Boqueria erau închise. Transportul public era de asemenea perturbat, iar potrivit Guvernului, 55 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Barcelona. În Catalonia, mai multe drumuri au fost blocate încă din zori, inclusiv autostrada AP7 către Franţa, în apropiere de frontiera dintre cele două ţări, potrivit aurtorităţilor locale. Plecate miercuri din cinci oraşe catalane în ”marşuri ale libertăţii”, mii de persoane urmau să sosească în marea metropolă din nord-estul Spaniei pentru a participa la o manifestaţie prevăzută la ora locală 17.00 (18.00, ora României). În a cincea zi de mobilizare împotriva pedepselor dure cuprinse între nouă şi 13 ani de închisoare aplicate liderilor lor în tentativa de secesiune din 2017, separatiştii au convocat, de asemenea, această ”grevă generală” cu scopul de a paraliza regiunea, care reprezintă o cincime din PIB-ul spaniol. În faţa impactului acestei greve, mai ales în transporturi, constructorul de automobile Seat şi-a oprit fabrica de la Martorell, în apropiere de Barcelona, unde muncesc 6.500 de persoane. ”Pagubele economice pe care le antrenează acest lucru în Catalonia sunt deja importante”, a apreciat nunărul doi în Guvernul spaniol, Carmen Calvo, la radio, lansând un apel la calm cu mai puţin de o lună înaintea viitoarelor alegeri legislative în această ţară. Tulburările din Catalonia afectează de asemenea balonul rotund. Federaţia spaniolă a decis vineri să amâne "Clasico" de la 26 octombrie între Barsa şi Real Madrid, una dintre întâlnirile cele mai vizionate de pe planetă. Clunurile urmează să stabilească noua dată a întâlnirii. NOI BARICADE Această zi de mobilizare, la apelul tuturor organizaţiilor separatiste, a fost precedată de o nouă noapte de violenţe la Barcelona. Joi seara, după două manifestaţii paşnice la care au participat câteva zeci de mii de persoane, sute de tineri, care urlau ”Independenţă”, au ridicat baricade în flăcări în centrul şic al oraşului şi au aruncat cu cocteiluri Molotov în forţele de ordine, potrivit unor jurnalişti AFP aflaţi la faţa locului. O agenţie bancară şi un magazin de haine au fost jefuite, potrivit poliţiei regionale, care a tras cu gloanţe de spumă în manifestanţi. Marţi şi miercuri, Barcelona a trăit deja scene de gherilă urbană, după primele ciocniri, luni, în timpul blocării aeroportului de către aproximativ 10.000 de manifestanţi. Potrivit autorităţilor regionale, aproximativ 110 persoane au fost reţinute de la începutul săptămânii, dintre care 11 joi noaptea. În total 42 de persoane au fost rănite în regiune joi, dintre care 36 la Barcelona, potrivit serviciilor de salvare. Născute de frustrarea unei părţi a bazei separatiste, la doi ani de la eşecul tentativei de secesiune din 2017, aceste violenţe marchează o cotitură în mişcarea separatistă, care s-a lăudat mereu că este non-violentă. Pe străzile Barcelonei, la fel ca în restul regiunii, problema independenţei desparte. Susana Medialdea, o angajată în vârstă de 53 de ani la un magazin de măsline din Piaţa Boqueria, reproşează Guvernului spaniol faptul că refuză realitatea. ”Se întâmplă ceva în această regiune de şapte ani”, oamenii care vor secesiunea faţă de Spania ”nu sunt doar patru idioţi”, a declarat ea pentru AFP. ”Eu sunt catalană-catalană, dar nu împărtăşesc deloc proiectul separatist. oamenii se lasă manipulaţi, iar tineretul şi mai mult”, denunţă, la rândul său, Carmen Isern, în vârstă de 75 de ani. loading...

