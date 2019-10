Scandal în educaţie. Profesorii din zeci de şcoli nu şi-au primit salariile pe luna octombrie

Probleme cu salariile în învăţământ. Cele mai multe scoli care sunt in aceasta situatie sunt din mediul rural, dar exista si cateva unitati de invatamant din oras. Banii nu ajung din cauza costului standard pe elev, care sta la baza constituirii bugetului fiecarei unitati de invatamant.

"In acest moment, avem 41 de unitati scolare care au avut probleme cu salariile. In luna urmatoare cand va veni data de plata a salariilor, cu siguranta acest numar se va dubla. Banii nu ajung, intrucat finantarea care se face acum pe legea 1, finantarea per capita nu asigura suficiente fonduri scolilor pentru plata integrala a drepturilor salariale", declara Ion Dobre, lider al Sindicatului de Invatamant Preuniversitar (SIP) Buzau, conform stirileprotv.ro

Inspectoratul scolar sustine ca profesorii sunt platiti in functie de numarul de elevi si ca sunt scoli in judet cu mai putin de 30 de elevi, prin urmare bugetul acestora este mic.

Acum, dascalii din scolile cu bugete mici asteapta sa vada daca luna viitoare isi pot primi salariile la timp si prin ce modalitate se va face acest lucru, mai ales ca momentan nu exista un ministru al Educatiei care sa faca rectificarea bugetara necesara.

Si in celelalte judete din tara exista riscul ca profesorii sa nu isi primeasca salariul la timp, tot din cauza bugetelor calculate in functie de costul standard per elev.

Costul standard per elev este un etalon in functie de care se calculeaza suma de bani pe care o primeste lunar fiecare unitate de invatamant de la Ministerul Educatiei, prin intermediul Inspectoratului scolar General. Problema este ca etalonul nu este bine gandit si provoaca mari diferente intre scoli, spun sindicalistii din invatamant.

Concret, suma pe care o primeste o scoala rezulta din multiplicarea costului standard per elev/prescolar cu coeficientii specifici unitatii de invatamant si cu numarul de elevi. Costul standard se aplica pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora.



In multe judete exista un numar mare de profesori cu grad, dar sunt si in prag de pensionare, deci au salarii mai mari, plus un numar destul de mare de profesori cu gradatii de merit, astfel ca bugetul calculat dupa numarul de elevi nu ajunge pana la finalul anului pentru plata salariilor cadrelor didactice.