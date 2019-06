SCANDAL în SHOWBIZ. Brigitte Sfăt o atacă violent pe Magda Vasiliu. Adriana Bahmuţeanu îi ţine partea

Brigitte Sfăt a răspuns tot pe Facebook, acolo unde postase şi Magda Vasiliu.

"Dragă Magda Vasiliu, eu, Brigitte Pastramă pe care o consideri penibilă, nu am împrumutat niciodată rochii de niciunde, pentru nici un eveniment monden, și-mi plac enorm de mult evenimentele cu ștaif. Și eu, si sotul meu, ne permitem să ne îmbrăcăm și încălțăm și chiar să organizăm o nunta de peste 100.000 €. Uneori opulența chiar nu este falsă, așa cum crezi. Și poate proștii ăia asa cum ne numești au terminat și o facultate, gen dreptul – Florin sau vreo doua- eu... Îți sugerez înainte să arunci cu apelative gratuite să te documentezi măcar puțin. Deoarece este posibil uneori să cazi chiar tu în penibil", a scris Brigitte Sfăt.

"Asta l-am auzit azi pe un individ, Pastramă, chemând-o în apa Mării Negre pe Brigitte Sfăt, care chicotea flatată cumva de atenția iubitului/soțului( n-am înțeles exact). Era în emisiunea lui Măruță... Am ajuns să văd imaginile astea, care vă spun sincer că m-au marcat iremediabil și profund, doar pentru că nu m-am putut dezlipi de tv. Știu, e greșit, e nasol, dar, așa a fost... Un cuplu mai stupid, mai ireal, mai penibil, rar mi-a fost dat să văd.... Povesteau cum draperiile au costat 200 de milioane, cum ceștile de cafea vreo 4.000 de euro....Eu urmăream în stare de șoc. Și am văzut multe de a lungul timpului... Continuăm să repet, cu riscul de a-l plictisi/enerva pe Cosmin Stoian, că ... cred că încercam să mă conving pe mine însămi că-s reali...", a fost postarea Magdei Vasiliu.

Adriana Bahmuțeanu a sărit în apărarea cuplului Brigitte Sfăt - Florin Pastramă: "Reacția Magdei Vasiliu e mai penibilă ca bățu-n baltă! Ce-o fi apucat-o, nu știu, mai ales că Magda, o persoană greu încercată de viață și boala băiețelului ei, ar fi trebuit să fie empatică, sensibilă și în niciun caz să pună etichete sau să judece persoane pe care nu le cunoaște personal sau de care n-a auzit decât la jurnalele de știri. Până la urmă, nu suntem toți la fel, nu vorbim, nu ne comportam și nu ne imbrăcăm la fel, iar dragostea, indiferent de cât de mult ar dura ea sau nu, merită aplaudată! N-am înțeles nici de ce sunt penibili cei doi: oamenii s-au îndrăgostit, trăiesc o viață de lux și se mai ciondănesc, ca în orice cuplu! Ce n-a învătat Magda este că presa tabloid și implicit majoritatea populației vor fi tot timpul fascinate de astfel de povești, oamenii vor fi curioși să afle picanterii despre personajele mondene. Până la urmă, nu ne învârtim toți în aula Academiei, ci mai degrabă în cluburile de fitze din Mamaia, unde poate fi văzută, câteodată, și celebra avocată a lui Mazăre, (o doamnă, de altfel, tobă de carte) pusă pe distracție după o zi grea de instanțe!!! E dreptul ei!!! P. S. Ochelarii sunt misteaux!!!".

"Știți, vreo 15 ani, am lucrat în presă. Chiar mai mult, dacă pun și anul în TVR, când e impropriu spus "lucrat", mai degrabă am învățat... E, în toți ăștia 15-16 ani, am tot primit invitații la tot felul de evenimente d-astea mondene... Nu cred că m-am dus la mai mult de 3 sau 4, pentru că nu mă regăseam în atmosfera aia falsă, spoită, strălucitoare.. .Eu nu pot sta cu un pahar în mână, făcând conversație cu persoane care nu mă cunosc decât de la TV și care, în consecință, practic, nu mă cunosc deloc. N- am avut și nu am genți de firmă, pantofi de "fitze" nici atât, iar pe cârpe, nu pun mare preț. Nu sunt genul care să împrumut rochii, să fac aranjamente cu tot felul de designeri doar că să mă vadă niște străini îmbrăcată conform standardelor lor. Eu am propriile standarde... Nu zic că e bine că mine sau că aș fi vreun exemplu... nici pe departe. Prefer să stau cu familia, să mă văd cu prietenii, să stau cu Vlad, să-mi răsfăț câinii și pisicile, să pot trăi așa cum vreau eu... Și, câteodată, să scriu... mă relaxează, îmi dă un sentiment de libertate și de bine, pe care niciodată nu l-am încercat la vreo petrecere d-asta de "fitze", cu gene false, extensii de păr și pantofi pe care mâine îi duci înapoi de unde i-ai luat....", a replicat Magda Vasiliu.